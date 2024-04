Se pensi a Windows, pensi al menu Start, da sempre il cuore e la bussola dell’esperienza utente sul sistema operativo di Redmond. Modificarlo è un compito delicato, e la clamorosa e frettolosa marcia indietro dopo la rivoluzione introdotta con Windows 8 è una prova di quelle difficili da dimenticare.

Con Windows 11 Microsoft ha già introdotto alcune modifiche importanti al menu Start, schiodandolo dall’angolo in basso a sinistra dove aveva preso residenza da decenni e spostandolo verso il centro dello schermo. E ora sta testando una novità importante che potrebbe cambiarne ancora l’aspetto e la funzionalità, e che attualmente è già visibile in azione (smanettando un po’) nella Build beta 22635.3420. Stiamo parlando, nello specifico, di un’inedita visualizzazione a griglia nella schermata “Tutte le app”.

Addio lista: ecco una griglia di app come sullo smartphone

Se la soluzione vi sembra familiare, potrebbe dipendere dal fatto che è effettivamente simile a quella vista in passato su Windows 10X, e praticamente sovrapponibile alla visualizzazione offerta dal Microsoft Launcher per Android.

Rispetto al menu Start attuale (a sinistra nell’immagine di confronto qui sotto), che presenta una lista di app, questa modifica porterebbe una maggiore densità di informazioni a schermo. Il che significa spazi sfruttati meglio, senza la necessità di scrollare a lungo per consultare l’elenco e raggiungere l’app desiderata, ma anche un affollamento visivo che potrebbe confondere gli utenti.

Al momento non sappiamo nulla sulle tempistiche per un eventuale rilascio della novità. Qualcosa però ci dice che, conclusa la fase di test, a un certo punto vedremo questa visualizzazione a griglia raggiungere tutti gli utenti, almeno come opzione alternativa alla lista attuale: i tempi sono maturi.

All’alba dell’era degli smartphone, ai tempi dei Pocket PC e di Windows Mobile, l’orizzonte di riferimento per gli utenti era l’interfaccia dei PC, e quindi anche sui telefoni si tentava di replicare quella grammatica visiva e funzionale (in maniera insensata, come avrebbe poi mostrato iPhone).

Adesso la situazione si è ribaltata: gli smartphone sono di gran lunga i dispositivi più usati, e perciò difficilmente gli utenti davanti a un’interfaccia che richiama quella dei telefoni possono smarrirsi. Anzi, probabilmente tenderanno a trovarla più familiare, e non a caso Microsoft sta muovendo altri passi in questa direzione che cambia il mondo PC prendendo spunto dagli smartphone, come dimostra la recentissima comparsa dei widget nella schermata di blocco.

Una strategia che negli anni probabilmente guiderà la ristrutturazione dell’interfaccia utente, ma come in questo caso con scelte equilibrate e facilmente digeribili: la maledizione di Windows 8 e del suo menu Start a tutto schermo in stile tablet ancora risuona per i corridoi di Redmond.