Amazon ha iniziato a ricompensare gli sviluppatori delle app per Alexa nel 2017 offrendo un credito mensile per Amazon Web Services (AWS) e pagando gli sviluppatori in base alla popolarità ottenuta dalle loro app.

Purtroppo Amazon ha da poco annunciato che prossimamente terminerà di erogare i pagamenti mensili agli sviluppatori di skill per Alexa.

Amazon smetterà di pagare gli sviluppatori di app per Alexa

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Amazon ha comunicato agli interessati che terminerà i pagamenti mensili per gli sviluppatori di app Alexa dopo il 30 giugno 2024, tuttavia gli sviluppatori potranno ancora generare profitti dalle vendite delle loro applicazioni.

Amazon aveva già iniziato a ridurre i compensi agli sviluppatori nel 2020, poiché le skill di Alexa non portavano una quantità significativa di denaro nelle casse di Amazon.

Questa strategia riflette i tagli che Amazon ha già applicato al suo prodotto Alexa. L’anno scorso, Amazon ha licenziato centinaia di lavoratori nella sua divisione Alexa per concentrarsi sul potenziare il suo assistente digitale con l’intelligenza artificiale.

In quest’ottica Amazon ha lanciato anche strumenti LLM (Large Language Model) che gli sviluppatori possono utilizzare per creare esperienze Alexa basate sull’IA.

La portavoce di Amazon Lauren Raemhild ha dichiarato che la società ora è concentrata su questi strumenti più recenti che utilizzano LLM e ha aggiunto che meno dell’1% degli sviluppatori Alexa utilizzava ancora uno dei due programmi di ricompensa.