Narwal annuncia l’arrivo di due nuovi robot aspirapolvere dotati delle più recenti e innovative tecnologie: si tratta di Narwal Freo X Ultra e di Narwal Freo X Plus, due prodotti che sbarcano nel nostro Paese a distanza di qualche settimana dal lancio del CES 2024 di Las Vegas. Scopriamoli insieme, tra specifiche, funzionalità, prezzi, offerte di lancio e dove acquistarli.

Narwal Freo X Ultra e Freo X Plus arrivano in Italia

Narwal, startup di robotica in rapida espansione, svela oggi due nuovi prodotti di alta gamma che puntano a diventare importanti alleati nella pulizia di ogni angolo della casa. I due robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Freo X Ultra e Freo X Plus sono dotati di un sistema esclusivo di compattamento della polvere, di una spazzola fluttuante anti-aggrovigliamento, della tecnologia AI DirtSense e di una soluzione pensata per fargli evitare gli ostacoli grazie a un triplo laser di livello millimetrico.

DirtSense sfrutta l’intelligenza artificiale e una tecnologia ottica per rilevare le aree sporche del pavimento durante il lavaggio; viene affiancata da panni con forma a triangolo di Reuleaux per un migliore strofinamento e da una modalità EdgeSwing pensata per raggiungere bordi e angoli in modo più efficace. La velocità di rotazione della ventola raggiunge i 60.000 giri al minuto, e grazie al condotto dell’aria a forma di U la potenza di aspirazione arriva fino a 8200 Pa (X Ultra) o 7800 Pa (X Plus).

Narwal ha introdotto una particolare spazzola fluttuante anti-aggrovigliamento studiata per impedire ai capelli di rimanere incastrati; test internazionali (come SGS e TÜV Rheinland) hanno certificato che può catturare il 95,6% dei capelli senza aggrovigliarsi. In più, i nuovi robot sono in grado di conservare e comprimere la polvere all’interno: secondo quanto riferito dall’azienda, si può arrivare a uno stoccaggio della polvere fino a 7 settimane senza doverla smaltire. Il sistema è installato in modo da eliminare problemi di otturazione e di rumore.

L’integrazione LiDAR SLAM 4.0, il triplo laser millimetrico e il controllo tramite app consentono agli utenti una navigazione e un’operatività precisa e fluida: il modello Ultra è anche il primo a introdurre il controllo touchscreen direttamente sulla stazione di base, che risulta anche auto-pulente.

Prezzi, offerte di lancio e disponibilità delle novità Narwal

Narwal Freo X Ultra è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 10 aprile 2024, al prezzo consigliato di 949 euro, ma potete trovarlo in offerta lancio su Amazon a 799 euro fino al prossimo 31 maggio 2024. Il robot aspirapolvere è acquistabile anche sul sito ufficiale: i clienti che si registreranno potranno godere di uno sconto di 180 euro, portando il prezzo finale a 769 euro, ricevendo in omaggio un pacchetto di accessori del valore di 149,99 euro.

Acquista Narwal Freo X Ultra su Amazon

Acquista Kit accessori su Amazon

Narwal Freo X Plus sarà invece disponibile su Amazon.it dal 20 aprile 2024 al prezzo consigliato di 399 euro; in questo caso è attiva un’offerta di lancio che fa scendere il prezzo a 349 euro, sempre fino al 31 maggio 2024. Sul sito ufficiale è invece previsto uno sconto di 70 euro, che consente di portare il listino a 329 euro.

Acquista Narwal Freo X Plus su Amazon (in arrivo)