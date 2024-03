In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in programma di lanciare nelle prossime settimane una nuova serie di iPad Pro con display OLED.

Ne è certo anche Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare anche il primo modello di iPad Air con display da 12,9 pollici.

Le ultime anticipazioni sulle novità della gamma Apple iPad

Stando alle fonti di Mark Gurman, i nuovi modelli di iPad Pro dovrebbero essere animati dal processore Apple M3 e dovrebbero poter fare affidamento su una versione rinnovata di Magic Keyboard (con un trackpad più grande).

Per quanto riguarda invece il nuovo modello di iPad Air, oltre che su due dimensioni dello schermo (una “tradizionale” da 10,9 pollici e una più grande da 12,9 pollici), dovrebbe poter contare su un processore Apple M2 (l’attuale modello è animato da un chip Apple M1).

Sono trascorsi quasi due anni dall’ultima volta che il colosso di Cupertino ha aggiornato la gamma tablet e, a quanto pare, il produttore rietene che sia arrivato il momento di portare una ventata di novità.

Secondo Bloomberg, inizialmente Apple aveva in programma di lanciare i nuovi tablet tra la fine di marzo e l’inizio di aprile ma pare che il team di sviluppatori abbia chiesto un po’ di tempo in più per poter ottimizzare il software.

E così per scoprire i nuovi modelli di iPad ci sarà da avere pazienza sino all’inizio di maggio o, nella peggiore delle ipotesi, al mese successivo, quando prenderà il via l’attesa edizione 2024 della Worldwide Developers Conference.

Sarà interessante scoprire in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare i nuovi tablet di Apple. Ad ogni modo, è già possibile anticipare che non saranno economici.

