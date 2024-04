Apple prosegue i lavori di preparazione dei nuovi iPad — che a quanto emerso potrebbero debuttare il prossimo mese — e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in cantiere anche un nuovo accessorio, Apple Pencil 3, rinnovato con un’inedita modalità di interazione.

Il merito del rinvenimento delle prime tracce di questa novità va attribuito al team di 9to5Mac, che ha scavato a fondo nel codice della build beta 1 di iPadOS 17.5 e letto del possibile lancio di una nuova generazione di Apple Pencil. La nuova Apple Pencil 3 supporterebbe la gesture “squeeze”, tramite la quale eseguire rapidamente le operazioni più disparate, come aggiungere all’istante elementi come immagini, firme, campi di testo ai propri appunti o disegni. Si tratterebbe di un importante evoluzione rispetto all’attuale Pencil 2, la quale è in grado di riconoscere la pressione esercitata soltanto attraverso la punta. L’ultimo aggiornamento dell’app Dov’è, basata sulla tecnologia Apple Find My, aggiunge il supporto a prodotti non ancora in commercio, tra cui proprio Pencil 3, che così diventerebbe molto più difficile da smarrire.

Sebbene allo stato attuale i dettagli disponibili siano pochissimi, ci sono in giro anche voci secondo cui Apple Pencil 3 potrebbe supportare punte magnetiche sostituibili. Per quanto riguarda la ricarica, il colosso di Cupertino ha già detto addio al passato, adottando il connettore USB-C con una particolare soluzione a scomparsa.

Ad ogni modo, difficilmente il pennino sarà il solo nuovo accessorio presentato: Apple potrebbe lanciare anche una nuova versione della sua celebre Magic Keyboard, che dovrebbe mettere sul piatto un’esperienza d’uso molto più simile a quella di un laptop, a beneficio di tutti coloro i quali facciano un utilizzo professionale del proprio iPad.

Premesso che quelle riportate sono mere indiscrezioni, parliamo pur sempre di accessori: le novità più interessanti dovranno arrivare dai nuovi iPad Pro ed Air.