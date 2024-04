Acer ha annunciato due nuovi notebook gaming della serie Predator, soluzioni pensate per i gamer più esigenti che sono in cerca di un laptop potente, ma allo stesso tempo efficiente e versatile, capace di sfruttare anche le più recenti funzionalità di Windows 11 (e non solo) che puntano sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

Nel dettaglio, l’azienda taiwanese presenta Acer Predator Helios 14 e Acer Predator Helios 16, due portatili che sfruttano piattaforme Intel in coppia con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop. Ma vediamoli nel dettaglio.

I notebook Acer Predator Helios sono potenti e versatili

Iniziamo con la vera novità, ovvero l’Acer Predator Helios 14, un notebook indirizzato a quei giocatori che mirano a un sistema potente e compatto, o meglio, facilmente trasportabile e con consumi non esagerati. Acer Predator Helios 14 è caratterizzato da un design che non si discosta molto dai suoi predecessori, fatta eccezione per le dimensioni. Linee aggressive, scocca in metallo, dissipatore ad alto profilo e illuminazione RGB personalizzabile sono i tratti distintivi di questo notebook che, come altri modelli Acer, potrà essere personalizzato per diverse componenti.

A bordo troviamo un display IPS da 14,5” con risoluzione sino a 3.072×1.920 pixel e frequenza di aggiornamento a 165 Hz, ovviamente con supporto NVIDIA G-Sync visto che la scheda video è targata NVIDIA. L’utente ha diverse opzioni sino a GeForce RTX 4070 Laptop, con la possibilità di sfruttare le più recenti funzionalità NVIDIA legate all’Intelligenza Artificiale e funzionalità per il gaming come il DLSS 3.5

Rimanendo in tema, la piattaforma Intel Core Ultra rappresenta il meglio che Intel può offrire in fatto di efficienza e supporto per l’accelerazione hardware per l’AI, il tutto grazie alla presenza di una NPU dedicata. La configurazione più spinta prevede l’impiego del top di gamma Intel Core Ultra 9 185H, abbinato a memorie RAM LPDDR5X (max 32 GB) e un reparto storage con SSD PCI-E 4.0 da 1 TB. Completo anche sotto il profilo della connettività, grazie al supporto Intel Killer Wi-Fi 6E, USB Type-C e ThunderBolt 4, Acer Helios 14 integra molte funzionalità legate all’AI, partendo da quelle proprietarie come Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer PurifiedView, garantendo pieno supporto alle più recenti funzionalità di Windows 11, tasto Copilot compreso.

La nuova versione di Acer Predator Helios 16 rappresenta più che altro un aggiornamento del precedente modello, rivisitato a partire dal reparto CPU che prevede ora l’impiego dei nuovi processori Intel Core 14a gen HX sino a Core i7 14700HX; a differenza dei modelli Core Ultra non troviamo una NPU dedicata, tuttavia la presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 40 garantirà comunque di poter sfruttare software e tecnologie che beneficiano dell’Intelligenza Artificiale.

Come facilmente suggerisce la sigla, Acer Predator Helios 16 monta un display da 16 pollici, sempre con pannello IPS, risoluzione sino a 2.560×1.600 pixel e frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Le altre caratteristiche prevedono memorie di tipo DDR5 (max 32 GB), SSD PCI-E 4.0 sino a 2 TB e connettività Intel Killer Wireless Wi-Fi 6E oltre a Intel Killer DoubleShot Pro. Riguardo le funzioni AI, non manca Copilot, mentre il tasto dedicato NitroSense permette di accedere alla nuova Experience Zone che fornisce una panoramica delle funzioni relative all’Intelligenza Artificiale di Nitro 16; rimanendo in tema software, l’utente potrà personalizzare anche le modalità prestazionali del dispositivo e l’illuminazione della tastiera RGB a 4 zone.

Notebook Acer Predator Helios – Caratteristiche Tecniche

Acer Predator Helios Neo 14

Sistema operativo Windows 11 Home

Display 14.5” IPS + WQXGA (3072×1920), sRGB 100%, 165 Hz, NVIDIA Advanced Optimus Capable ​14.5” IPS + WQXGA (2560×1600), sRGB 100%, 120 Hz, NVIDIA Advanced Optimus Capable ​14.5” IPS + WUXGA (1920×1200), sRGB 100%, 120 Hz, NVIDIA Advanced Optimus Capable

Processori Intel Core Ultra 9 processor 185H ​Intel Core Ultra 7 processor 155H ​Intel Core Ultra 5 processor 125H

Grafica NVIDIA GeForce RTX 4070​ ​NVIDIA GeForce RTX 4060 ​NVIDIA GeForce RTX 4050

Memoria sino a 32 GB LPDDR5X

Storage SSD PCIe Gen 4 1 TB

Batteria 76 WHr

Wi-Fi 6E

Webcam 1080P HD

Dimensioni 324,1 x 255,3 x 19,52/20,9 mm

Peso 1,9 kg

Acer Predator Helios Neo 16

Sistema operativo Windows 11 Home

Display 16” IPS + WQXGA (2560×1600), sRGB 100%, 165 Hz, NVIDIA Advanced Optimus Capable

​16” IPS + WUXGA (1920×1200), sRGB 100%, 165 Hz, NVIDIA Advanced Optimus Capable

​16” IPS + WUXGA (1920×1200), sRGB 100%, 165 Hz

Processori Intel Core i7-14700HX ​Intel Core i7-14650HX ​Intel Core i7-14400HX

Grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 ​NVIDIA GeForce RTX 4050 ​NVIDIA GeForce RTX 3050

Memoria sino a 32 GB DDR5

Storage SSD PCIe Gen 4 2 TB

Batteria 76 WHr

Wi-Fi 6E

Webcam 720P HD

Dimensioni 357,7 x 277,5 x 22,7/22,4mm

Peso 2,45 kg

Disponibilità e prezzo

I nuovi notebook Acer Predator Helios saranno disponibili in Europa da giugno, Predator Helios a partire da 1.999 euro, mentre per Acer Predator Helios 16 si parte da un prezzo di 1.599 euro.