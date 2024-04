X ha introdotto il supporto per le passkey all’inizio di quest’anno, ma solo per gli utenti iOS con sede negli Stati Uniti. Ora il social di Elon Musk rende disponibile l’accesso tramite passkey a livello globale per gli utenti iPhone.

La piattaforma sottolinea che l’utilizzo di una passkey rende gli account meno suscettibili agli attacchi di phishing e agli accessi non autorizzati, poiché sono generati individualmente dal dispositivo dell’utente.

Passkey è una tecnologia sviluppata dalla FIDO Alliance in collaborazione con importanti aziende come Apple, Google e Microsoft e al posto delle password tradizionali, consente agli utenti di accedere utilizzando metodi sicuri come il riconoscimento facciale o la biometria, eliminando la necessità di creare e digitare una password.

Come abilitare l’accesso a X tramite passkey su iPhone

Gli utenti iOS possono abilitare la passkey sul proprio account X procedendo come segue:

Aprire l’app X sul proprio dispositivo iOS Toccare l’immagine del proprio profilo nell’angolo in alto a sinistra Toccare Impostazioni e quindi Sicurezza e accesso all’account Scegliere l’opzione Sicurezza Abilitare l’interruttore Passkey e confermare con la password attuale

Gli utenti che utilizzano l’app X su iPhone e desiderano abilitare la passkey devono scaricare l’ultima versione dell’app reperibile sull’App Store.