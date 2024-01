Seppur lentamente le Passkey si stanno diffondendo come alternativa alle classiche password e anche le grandi piattaforme stanno iniziando a supportarle.

Una delle ultime è X, precedentemente noto come Twitter, anche se per ora le passkey non sono disponibili per tutti gli utenti del social.

Quando si imposta la passkey per un account, il proprio dispositivo genera una chiave pubblica archiviata sulla piattaforma a cui si desidera accedere e una chiave privata che rimane sul proprio dispositivo.

Una volta configurato il tutto sarà possibile scegliere di accedere con una passkey anziché con una password e il proprio dispositivo autenticherà l’identità utilizzando la chiave pubblica.

X annuncia il lancio delle Passkey per gli utenti iOS negli USA

X ha annunciato che per ora solo per gli utenti iOS residenti negli Stati Uniti possono attivare la passkey in X, accedendo all’app iOS con l’account su cui desiderano utilizzarla e andando a impostarla nelle opzioni dell’account.

Gli utenti potranno eliminare l’opzione di accesso tramite passkey in qualsiasi momento e X afferma che non obbligherà agli utenti di registrarsi per le passkey.

Accedere a un account tramite passkey è come sbloccare lo smartphone, in quanto basta utilizzare semplicemente un PIN, un’impronta digitale o una scansione del volto per l’autenticazione, quindi non sarà necessario ricordare alcuna passkey.

Le passkey sono inoltre ampiamente sicure poiché rendono gli attacchi di phishing molto più difficili da portare a termine.