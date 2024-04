La gamma di prodotti Fairphone si espande con l’arrivo di un accessorio oramai essenziale per la maggior parte degli utenti: si tratta delle Fairbuds ovvero di cuffie true wireless pensate per offrire ottime prestazioni ma senza dimenticare la sostenibilità e, quindi, la possibilità di offrire agli utenti una longevità superiore alla media, grazie anche alla possibilità di sostituire la batteria integrata, sia negli auricolari che nella custodia.

Il comparto tecnico delle nuove cuffie è comunque molto interessante e non si limita alla sola possibilità di sostituire la batteria, garantendo agli utenti varie funzionalità extra. Le nuove Fairbuds sono acquistabili tramite lo store ufficiale di Fairphone andando a posizionarsi nella fascia medio-alta del mercato con l’ambizione di ritagliarsi uno spazio importante.

Caratteristiche tecniche delle Fairbuds, nuova cuffie true wireless

Le Fairbuds sono cuffie true wireless in-ear, caratterizzate da un design tradizionale, con auricolari che presentano dimensioni molto compatte. Tra le specifiche troviamo dei driver da 11 mm rivestiti in titanio per offrire una qualità audio elevata. Da segnalare anche il supporto alla connettività Bluetooth 5.3, per una connessione stabile e a basso consumo con tutti i dispositivi compatibili.

C’è la possibilità di sfruttare la connessione multipunto e, quindi, di abbinare le cuffie a due diversi dispositivi, passando da uno all’altro in qualsiasi momento. I codec supportati sono SBC e AAC. Ogni auricolare può contare sul supporto ai controlli touch oltre che su di un sistema di 3 microfoni. Tra le specifiche c’è anche la cancellazione attiva del rumore (ANC). Da segnalare anche la cancellazione dei rumori ambientali (ENC) per migliorare la qualità delle chiamate.

Gli utenti possono regolare le impostazioni delle Fairbuds direttamente tramite l’app dedicata per Android e iOS (l’app è disponibile sullo store e si chiama, semplicemente, Fairbuds), modificando i preset e il comportamento delle cuffie oltre che ricevendo aggiornamenti firmware per migliorare le prestazioni. Ogni auricolare ha una batteria da 45 mAh mentre la custodia ha una batteria da 500 mAh. C’è anche la certificazione IP54 che rende gli auricolari resistenti all’acqua.

Per quanto riguarda l’autonomia, le Fairbuds sono in grado di garantire fino a 6 ore di utilizzo con la possibilità di sfruttare fino a 20 ore di carica aggiuntiva grazie all’energia immagazzinata nella custodia. Da notare, inoltre, che gli auricolari e la custodia hanno una batteria sostituibile, andando a risolvere il problema principale di questo tipo di dispositivi che tendono a registrare un drastico calo dell’autonomia dovuto al degrado delle batterie integrate.

La possibilità di sostituzione delle batterie, invece, potrebbe rappresentare la soluzione ottimale per allungare in modo significativo il ciclo di vita delle Fairbuds. Il breve video qui di sotto mostra la semplice ma efficace soluzione adottata da Fairphone per realizzare delle cuffie true wireless con batteria sostituibile.

Quanto costano e come acquistarle

Le nuove Fairbuds sono disponibili tramite lo store ufficiale di Fairphone con un prezzo di 149 euro (più spese di spedizione a partire da 3,95 euro). Come già avvenuto per le Fairbuds XL (cuffie wireless overear) e per vari smartphone della linea Fairphone, anche le nuove Fairbuds dovrebbero essere acquistabili su Amazon.

In ogni caso, l’azienda mette a disposizione dei suoi utenti una garanzia di 3 anni, senza costi aggiuntivi. Gli auricolari sono disponibili in due colorazioni (nero e bianco) e vengono venduti senza cavo USB-C e caricabatterie che sono accessori da acquistare a parte, se necessario.

Le nuove cuffie TWS arrivano sul mercato a distanza di poco meno di un anno dal lancio delle Fairbuds XL, ora acquistabili su Amazon. Per saperne di più su queste cuffie è possibile dare un’occhiata all’articolo qui di sotto.