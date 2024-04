Nuova tornata di offerte sull’Acer Store. Lo store online di Acer, infatti, festeggia il suo compleanno garantendo una nuova serie di sconti e, in particolare, la possibilità per gli utenti di acquistare notebook, con tanti notebook da gaming in offerta, e altri prodotti della gamma del brand con uno sconto fino a 500 euro. Le opportunità sono diverse e c’è tempo fino al prossimo 29 di aprile per completare l’acquisto dei prodotti desiderati. Andiamo a vedere, qui di seguito, tutti i dettagli in merito alle nuove offerte Acer.

Acer Store: fino a 500 euro di sconto con le offerte di compleanno

Il meccanismo di questa nuova tornata di offerte dell’Acer Store è il solito: ci sono decine di prodotti in sconto (tra notebook, PC desktop, monitor e altro ancora) e per ogni prodotto, sotto al nome, viene indicato l’importo dello sconto che sarà applicato al prezzo finale dopo aver aggiunto il prodotto al carrello.

Come chiarito dall’immagine qui di sotto, l’Acer Aspire 7 proposto nell’esempio è acquistabile a 699 euro invece di 1.199 euro. Il prezzo sarà scontato solo dopo aver premuto Aggiungi al carrello. Gli sconti sono, inoltre, cumulabili ed è possibile acquistare più prodotti tra quelli in offerta.

Sull’Acer Store è sempre disponibile la consegna gratuita. Da notare che è possibile pagare anche in 3 rate, scegliendo PayPal oppure Klarna come metodo di pagamento per andare a dilazionare la spesa. Per accedere all’elenco completo delle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. Utilizzando il sistema di ricerca integrata, inoltre, è possible applicare i filtri di ricerca e individuare il prodotto desiderato.

Per semplificarvi la ricerca, qui di sotto, abbiamo selezionato alcune offerte particolarmente interessanti attualmente disponibili sull’Acer Store. Ecco i prodotti da prendere:

