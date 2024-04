A distanza di pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato retail, il nuovo processore top di gamma Intel Core i9-14900KS è già al minimo storico su Amazon. Se state pensando di assemblare un nuovo PC gaming di fascia alta, oppure volete mettere in piedi una build top di gamma per la produttività, o ancora meglio, siete appassionati di overclock (anche estremo), potrebbe essere il momento giusto per fare questo upgrade.

Intel Core i9-14900KS: è un mostro di potenza, ma non è per tutti

Come i modelli che l’hanno preceduto, Intel Core i9-14900KS è un processore in Edizione Speciale, o meglio, rappresenta una variante più spinta del Core i9-14900K, senza però stravolgerne le prestazioni. Il processore infatti riprende lo stesso approccio a 24 core / 32 thread con 8 P-Core e 16 E-Core abbinati a una GPU integrata UHD 770 e 36 MB di Intel Smart Cache. La differenza sostanziale con il Core i9-14900K risiede come detto nelle frequenze e nel TDP, o sarebbe meglio dire PBP o Processor Base Power; dai 125 watt di un Core i9-14900K si passa infatti a 150 watt, mentre il Maximum Turbo Power (MTP) rimane invariato a 253 watt.

Grazie a questa modifica del PBP, il Core i9-14900KS riesce a spingersi a una frequenza di 6,2 GHz su due core sfruttando la tecnologia Thermal Velocity Boost, questo però quando la temperatura non eccede i 70 °C. Aumenta di 100 MHz anche la frequenza Turbo Boost Max 3.0 (da 5,8 a 5,9 GHz), così come la massima frequenza raggiungibile dai 16 core efficienti “Gracemont Enhanced”, passata da 4,4 a 4,5 GHz, nessuna variazione invece per le frequenze base dei core. Le altre caratteristiche rimangono praticamente invariate: c’è il supporto per memorie DDR4 e DDR5 in Dual-Channel, compatibilità con schede madri con socket LGA 1700 e chipset Intel serie 600 e 700, senza dimenticare la capacità di espansione che può contare su 20 linee PCI-E (x16 PCI-E 5.0 + x4 PCI-E 4.0).

Tutto bello sulla carta, ma bisogna ricordare che un processore del genere non può essere abbinato a qualsiasi configurazione, o meglio scheda madre, alimentatore e, soprattutto, dissipatore; in questo caso infatti bisogna mettere in conto almeno un dissipatore a liquido da 360 millimetri, sarebbe meglio un impianto custom, oltre a una scheda madre di qualità e un alimentatore di con un’ottima erogazione sulla linea dei 12 volt.

Intel Core i9-14900KS è disponibile su Amazon a 799 euro invece che 864,90 euro

Specifiche tecniche Intel Core i9-14900KS