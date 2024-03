Dopo le molte indiscrezioni e i benchmark trapelati sulla rete nei giorni scorsi, Intel ha definitivamente tolto i veli al Core i9-14900KS, ovvero il processore consumer più veloce visto finora sul mercato con una frequenza che tocca i 6,2 GHz. Il nuovo top di gamma Intel va a completare la gamma Core 14a gen Raptor Lake-S, annunciata ricordiamo lo scorso autunno con il debutto del Core i9-14900K (Recensione); come avvenuto per le generazioni precedenti e gli altri modelli serie Core KS, il Core i9-14900KS rappresenta un’edizione speciale del fratello minore 14900K, mantenendo più o meno inalterate le specifiche di base, ma con un sostanziale incremento delle frequenze operative

Intel Core i9-14900KS è il top per produttività e gaming

Le specifiche tecniche dell’Intel Core i9-14900KS ormai non sono più un segreto e confermano quanto emerso in precedenza riguardo i parametri di frequenza e TDP. Il processore infatti riprende lo stesso approccio degli altri modelli serie Core i9-14000, ovvero una configurazione a 24 core / 32 thread con 8 P-Core e 16 E-Core abbinati a una GPU integrata UHD 770 e 36 MB di Intel Smart Cache.

La differenza sostanziale con gli altri modelli Core i9 risiede come detto nelle frequenze e nel TDP, o sarebbe meglio dire PBP o Processor Base Power; dai 125 watt di un Core i9-14900K si passa infatti a 150 watt, mentre il Maximum Turbo Power (MTP) rimane invariato a 253 watt. Grazie a questa modifica del PBP, il Core i9-14900KS riesce a spingersi a una frequenza di 6,2 GHz su due core sfruttando la tecnologia Thermal Velocity Boost, questo però quando la temperatura non eccede i 70 °C.

Aumenta di 100 MHz anche la frequenza Turbo Boost Max 3.0 (da 5,8 a 5,9 GHz), così come la massima frequenza raggiungibile dai 16 core efficienti “Gracemont Enhanced”, passata da 4,4 a 4,5 GHz, nessuna variazione invece per le frequenze base dei core. Le altre caratteristiche rimangono praticamente invariate: c’è il supporto per memorie DDR4 e DDR5 in Dual-Channel, compatibilità con schede madri con socket LGA 1700 e chipset Intel serie 600 e 700, senza dimenticare la capacità di espansione che può contare su 20 linee PCI-E (x16 PCI-E 5.0 + x4 PCI-E 4.0).

Specifiche tecniche Intel Core i9-14900KS

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base 3,2 GHz

Frequenza Turbo Boost Massima 6,2 GHz (P-Core), 4,5 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4 DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UHD 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 150 watt

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253 watt

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Intel ha rilasciato anche alcune slide relative alle prestazioni, ma al pari dei modelli che l’hanno preceduto non si registra un incremento marcato rispetto a Core i9-14900K o Core i9-14900KF; inutile quasi ribadire che la sfida in questo contesto è tra il nuovo arrivato e le relative proposte AMD come la serie Ryzen 7000X 3D.

Disponibilità e prezzo

Intel Core i9-14900KS dovrebbe essere presto disponibile globalmente, il prezzo di listino invece è pari 699 dollari; al momento non abbiamo dettagli riguardo il mercato italiano, pensiamo però che la nuova CPU Intel dovrebbe essere presto disponibile anche su Amazon a una cifra che oscillerà tra 700 e 720 euro.

