È disponibile su Amazon una nuova offerta “nascosta” che permette di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di vari prodotti della categoria moda, smartwatch compresi. Si tratta di una promozione riservata ad alcuni clienti, di cui trovate tutti i dettagli e alcuni prodotti scontati qui sotto.

Come funziona la nuova offerta di Amazon e i prodotti interessati

Si tratta di un’offerta di Amazon valida fino al 10 aprile 2024 che, alle persone idonee (qui per verificarlo e per attivarla), offre uno sconto del 20% (massimo 30 euro per acquisto) sulla categoria moda automaticamente detratto al checkout. Una volta attivata la promozione, non resta che spulciare le offerte relative visibili nello stesso link in cui si può attivare l’offerta.

Ecco alcuni smartwatch e smartband compatibili con l’offerta di Amazon in questione:

A seguire, trovate invece i termini e le condizioni valide per approfittare di questa promozione di Amazon:

è valida solo sull’ articolo idoneo più costoso presente nel carrello .

. è valida per i primi 1.000 clienti idonei che soddisfano questi termini e condizioni.

che soddisfano questi termini e condizioni. è valida per un periodo di tempo limitato e scade dopo la data indicata sulla pagina promozionale

Ogni cliente idoneo può approfittare dell’offerta solo una volta durante il periodo di validità dell’offerta.

durante il periodo di validità dell’offerta. Articoli Idonei: il codice promozionale è valido soltanto per un articolo idoneo (della categoria Vestiti, Scarpe, Gioielli, Orologi e Bagagli ) sul sito amazon.it. Non può essere applicato a carte regalo, prodotti e contenuti digitali, prodotti venduti da Amazon Luxury Stores, dispositivi Amazon (dispositive Kindle, Echo, Fire), prodotti Apple e Beats, libri, e-book, alcolici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche e relative ricariche contenenti tabacco o nicotina, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo o prodotti venduti da venditori Amazon diversi da Amazon.it (es: l’offerta non è valida se il venditore è “Amazon UK” o “Amazon FR”, ecc.) o su prodotti e servizi venduti su altri siti web.

) sul sito amazon.it. Non può essere applicato a carte regalo, prodotti e contenuti digitali, prodotti venduti da Amazon Luxury Stores, dispositivi Amazon (dispositive Kindle, Echo, Fire), prodotti Apple e Beats, libri, e-book, alcolici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche e relative ricariche contenenti tabacco o nicotina, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo o prodotti venduti da venditori Amazon diversi da Amazon.it (es: l’offerta non è valida se il venditore è “Amazon UK” o “Amazon FR”, ecc.) o su prodotti e servizi venduti su altri siti web. Il Codice Promozionale sarà automaticamente applicato all’account, sarà visibile nella pagina del checkout al pagamento dell’acquisto degli Articoli Idonei e sarà valido per un periodo di 7 giorni , fino alle 23:59, dalla data in cui il Codice è stato richiesto.

sarà automaticamente applicato all’account, sarà visibile nella pagina del checkout al pagamento dell’acquisto degli Articoli Idonei e sarà , fino alle 23:59, dalla data in cui il Codice è stato richiesto. Per usufruire dell’offerta, tutti gli articoli idonei devono essere presenti nel carrello e l’ordine deve essere completato al checkout utilizzando lo stesso metodo di pagamento e indirizzo di spedizione per tutti gli articoli . Salvo diversamente specificato per l’offerta o da Amazon, i buoni sconto non sono utilizzabili per ordini già effettuati ed è possibile utilizzare un solo buono sconto per ordine. Eventuali spese di imballaggio e di spedizione vengono calcolate conformemente ai termini e alle condizioni di consegna di Amazon.

. Salvo diversamente specificato per l’offerta o da Amazon, i buoni sconto non sono utilizzabili per ordini già effettuati ed è possibile utilizzare un solo buono sconto per ordine. Eventuali spese di imballaggio e di spedizione vengono calcolate conformemente ai termini e alle condizioni di consegna di Amazon. L’Offerta è valida a fronte dell’acquisto minimo di un articolo al costo di almeno 20€ nella categoria Vestiti, Scarpe, Gioielli, Orologi e Bagagli

nella categoria Vestiti, Scarpe, Gioielli, Orologi e Bagagli In caso di utilizzo della nostra modalità di acquisto 1-click, lo sconto non sarà applicato all’ordine.

Se si effettua un ordine di articoli idonei utilizzando il codice promozionale e poi si restituisce o annulla l’ordine, lo sconto non potrà essere rimborsato o riutilizzato.

Offerta non cumulabile con altre promozioni.

In copertina Garmin Vivoactive 5, che abbiamo recensito qui

