Da alcuni giorni, Unieuro ha lanciato una nuova promozione piuttosto interessante dedicata a chi vuole o ha bisogno di cambiare PC. Riguarda sia i notebook che i computer desktop, prodotti anche già scontati che sono acquistabili beneficiando di uno sconto extra variabile in base al dispositivo usato che si dà indietro.

“Cambia il tuo PC‘, così si chiama la promozione di Unieuro in questione, prevede infatti dei rimborsi di entità variabile in base al proprio usato: di 150, 200 e 300 euro. Ma per tutti i dettagli, i prodotti interessati e le altre informazioni utili, seguiteci.

Come funziona la promo Cambia il tuo PC di Unieuro e le offerte migliori

Come funziona Cambia il tuo PC di Unieuro

C’è tempo fino a giovedì 11 aprile per approfittare della nuova promozione di Unieuro “Cambia il tuo PC”, promozione che offre fino a 300 euro di rimborso sul proprio usato, valutato dall’agenzia Opia LTD. Per beneficiarne è sufficiente acquistare un nuovo notebook o computer desktop sul sito web o presso un punto vendita Unieuro, richiedere il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto inserendo il numero di serie del nuovo PC (di solito visibile sul retro o nelle impostazioni), caricare una della prova d’acquisto e i dettagli del PC usato da far valutare.

Nel caso in cui il dispositivo usato dovesse avere uno dei seguenti problemi, non darà diritto a rimborso: chassis rotto e/o aperto, tastiera guasta o con tasti mancanti, display rotto o guasto, accensione impossibile, hard disk guasto o assente, batteria guasta o assente, avvio protetto da password.

Dopo 10 dal ricevimento del computer usato, Unieuro comunicherà il valore del dispositivo in base ai requisiti del regolamento, fino a 300 euro, come anticipato. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo della valutazione, Unieuro rimborserà l’importo relativo direttamente sul proprio conto bancario comunicato in fase di richiesta. Ad ogni modo, per maggiori informazioni, qui trovate il regolamento completo della promozione Cambia il tuo PC di Unieuro, mentre nel link che segue un breve riepilogo.

Informazioni utili sulla promo Cambia il tuo PC di Unieuro

Le migliori offerte compatibili

Per beneficiare dei rimborsi è necessario anche acquistare un computer portatile o desktop che costi più di 299 euro, dispositivo che, a seconda del prezzo d’acquisto permette di ottenere rimborsi fino a 150, 200 o 300 euro.

A seguire, trovate alcuni esempi di computer già scontati e parzialmente rimborsabili per tutte le tasche, da tenere in considerazione.

Questi erano solo alcuni dei computer portatili e fissi in offerta da Unieuro e compatibili con la nuova promo Cambia il tuo PC. Tutti gli altri li trovate nel link qui sotto, dove ci sono anche altre informazioni utili per ottenere i rimborsi, che vi ricordiamo essere disponibili fino a giovedì 11 aprile.

Tutti i computer in offerta su Unieuro compatibili con la promo Cambia il tuo PC

