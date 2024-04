Notebook da gaming a poco? Questo HP con RTX 3060 costa meno di 800 euro su Amazon

Per comprare un notebook per giocare non è necessario spendere cifre particolarmente esorbitanti oggi come oggi. Certo, se le esigenze sono elevate, bisogna mettere mano al portafogli e spendere parecchi soldi.

Ma chi cerca un computer portatile da gaming economico ma valido, farebbe bene a considerare questa versione di HP Victus 16 che, grazie all’offerta odierna di Amazon, si può portare a casa a meno di 800 euro. Per tutti i dettagli, seguiteci.

HP Victus 16 in offerta su Amazon a un ottimo prezzo

Il protagonista dell’offerta di Amazon di cui vi parliamo oggi è HP Victus 16, un notebook da gaming di fascia economica che, così configurato, può essere abbastanza per molti. La versione in questione monta un processore Intel Core i5-12500H, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, un SSD da 512 GB M.2 e 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz. Arriva con Windows 11 Home di serie, computer portatile dotato di uno schermo IPS da 16,1″ con risoluzione Full HD, di un’ampia dotazione di porte e del supporto alla connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Così configurato, HP Victus 16 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 799,99 euro, davvero niente male considerando la configurazione. A seguire, vi lasciamo al link per acquistarlo su Amazon, prezzo che non escludiamo possa presto tornare a cifre più elevate.

Acquista su Amazon HP Victus 16 con RTX 3060 a 799,99 euro su Amazon