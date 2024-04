Dreame Technology ha presentato oggi i suoi ultimi prodotti durante l’evento primaverile tenutosi in Germania, ad Amburgo. L’intento dell’azienda è quello di comunicare e stabilire un nuovo standard nel progresso tecnologico, spingendosi oltre i limiti convenzionali: scopriamo insieme la “rivoluzione domestica” di Dreame e i suoi nuovi prodotti per interni ed esterni, tra aspirapolvere, tagliaerba e non solo.

Le novità Dreame in Italia: arrivano X40, H13 Pro, A1 e non solo

L’evento Dreame ha offerto l’occasione di condividere i valori e la visione del brand, e ha visto la partecipazione di più di 100 tra giornalisti, influencer e professionisti del settore provenienti da tutta Europa. Con l’evento a tema “Trascend Boundaries“, il produttore ha svelato una vasta gamma di prodotti che puntano a ridefinire il mercato italiano nel 2024, tra cui spiccano le ultime aggiunte alla serie di robot aspirapolvere della serie X che abbiamo già iniziato a scoprire durante lo scorso CES 2024.

Dreame X40 Ultra Complete, X40 Master e X30 Ultra rimpolpano la serie X e annunciano una “nuova era di potenza di pulizia” grazie a tecnologie all’avanguardia. Offrono una precisione senza pari e consentono a mocio e spazzole anteriori di raggiungere anche i punti più inaccessibili della casa, persino sotto i mobili. Saranno disponibili in Italia a partire dal 9 aprile 2024.

Al debutto anche Dreame H13 Pro, che costituisce un significativo aggiornamento della gamma di aspirapolvere a umido/secco ed è progettato per elevare la pulizia del pavimento grazie all’utilizzo di acqua calda: si distingue dal predecessore, H12 Pro, in tutti i parametri di prestazione. È dotato di una potenza di aspirazione di 18.000 Pa per catturare senza problemi lo sporco anche nei punti più complicati, di una spazzola motorizzata a 520 RPM con LED frontali per illuminare gli angoli più bui e di un sensore che rileva lo sporco in maniera intelligente regolando la potenza di aspirazione a tutto vantaggio dell’efficienza energetica e dell’autonomia. A tal proposito, grazie al pacchetto batteria da 6 x 4900 mAh può funzionare per 40 minuti di fila, pulendo spazi fino a 300 metri quadrati. Il peso di 5,6 kg di H13 Pro viene mitigato dal sistema GlideWheel, che facilita il movimento avanti e indietro in modo fluido.

Offre un’esperienza di pulizia completa grazie all’utilizzo dell’acqua e dell’aria calda a 60°C per 30 minuti, oltre che al lavaggio a spazzola a doppia rotazione. Questo processo non solo sterilizza la spazzola, proteggendola dalla proliferazione batterica e dagli odori sgradevoli, ma previene anche eventuali grovigli. Dopo il lavaggio riscaldato, la spazzola ruota a velocità turbo per 30 minuti, rimuovendo l’acqua in eccesso e completando il ciclo con asciugatura ad aria calda. Sarà disponibile in Italia dal 5 aprile 2024 al prezzo consigliato di 599 euro sia sullo shop online di Dreame, sia presso i principali rivenditori online come Amazon, MediaWorld e Unieuro.

L’azienda pensa anche al giardino e lancia Dreame A1, il suo primo tagliaerba robotizzato che offre una soluzione completa per la vita moderna e che punta a soddisfare le esigenze di pulizia dell’ambiente esterno. Grazie alla tecnologia OmniSenseTM 3D Ultra Sensing, è in grado di operare in modo autonomo eliminando la necessità di fili di confine o ausili di posizionamento: una volta connesso all’app Dreamehome, è infatti in grado di generare immediatamente una mappa dettagliata del giardino, replicando l’operatività degli aspirapolvere da interni.

Il nuovo tagliaerba intelligente può determinare la sua posizione con una precisione al centimetro, identificare con precisione gli ostacoli fino a 40 metri di distanza e pianificare in modo dinamico il suo percorso attraverso il giardino, utilizzando modelli a forma di U e minimizzando il tempo necessario. Se incontra ostacoli durante il funzionamento, ricorda l’ultima posizione per proseguire senza interruzioni: se ad esempio rileva che sta iniziando a piovere o che la batteria non è sufficiente per proseguire, A1 ritorna autonomamente alla sua stazione di ricarica per poi continuare dal punto in cui aveva interrotto il taglio. In base a quanto dichiarato da Dreame, può tagliare fino a 1000 metri quadrati di prato entro 24 ore. Naturalmente non manca la certificazione IPX6, che consente una facile pulizia anche tramite un tubo da giardino.

Il nuovo prodotto viene gestito attraverso l’app Dreamehome, nella quale gli utenti possono definire zone specifiche, personalizzare l’altezza di taglio e scegliere tra le modalità “Tutto”, “Zona”, “Area” o “Punto” (quest’ultima sarà disponibile da giugno attraverso un aggiornamento via OTA). Dreame A1 sarà disponibile a partire dal 4 aprile 2024 al prezzo consigliato di 1999 euro su Amazon e sullo shop online del produttore: fino al 18 aprile 2024 gli acquirenti riceveranno gratuitamente un garage per robot corrispondente.

Infine, tornando alla casa, l’azienda ha presentato anche il phon Pocket, caratterizzato dall’unione di prestazioni e portabilità, come del resto il nome già suggerisce: è dotato di accessori anti-crespo e anti-arricciatura e promette ottimi risultati in qualsiasi “situazione”. Arriverà da noi dal 16 aprile 2024, anche se purtroppo non è stato ancora diffuso il prezzo di vendita.

Durante il 2023 Dreame ha sperimentato una rapida espansione in Europa occidentale e meridionale, con una crescita del 125% e un fatturato totale di 160 milioni di euro, e anche in Italia sembra voler continuare nella sua ascesa. “Sono entusiasta e onorato di aver assunto questo ruolo in Dreame, un’azienda fortemente innovativa con piani ambiziosi di crescita nel mercato italiano. La nostra sfida ora è consolidare la leadership nel comparto robot aspirapolveri e, allo stesso tempo, sviluppare le altre categorie di prodotti quali aspirapolveri senza filo, lavapavimenti, asciugacapelli e non per ultimo il nostro nuovo robot tagliaerba Lawnmower A1“, ha commentato Fabio d’Amore, Country Manager di Dreame Technology Italia.