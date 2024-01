La smart home è uno dei settori più interessati dal CES 2024, la più importante fiera dedicata all’elettronica in corso di svolgimento a Las Vegas e non potevano certo mancare le novità annunciate da Dreame, azienda leader nel settore degli aspirapolvere robot e più in generale della pulizia della casa.

Sono tre i nuovi dispositivi che arriveranno anche sui mercati italiani nel corso dei prossimi mesi, ma nel corso di questo 2024 le novità non mancheranno di arrivare. Oltre a un nuovo aspirapolvere robot più autonomo ed evoluto che mai, arrivano anche un aspiratore a secco e umido e un tosaerba, così da portare la smart home anche all’esterno delle mura domestiche.

Dreame L10s Pro Ultra

Il nuovo aspirapolvere robot riprende la funzione MopExtend che abbiamo visto su Dreame L20 Ultra (qui trovate la nostra recensione completa) e ulteriormente migliorato, così da raggiungere in maniera ancora più efficace gli angoli delle stanze e i bordi della pareti dei mobili, che di solito non vengono raggiunti dai comuni panni rotanti.

La tecnologia Powerful Vormax Suction offre una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, perfetta per aspirare capelli, sporco e polvere senza lasciare residui sul pavimento. Il robot è inoltre in grado di valutare autonomamente il livello di sporcizia in un determinato spazio, ripassando con una nuova pulizia per garantire la massima igiene.

L’autonomia del robot si estende ovviamente anche all’autopulizia, visto che una volta tornato alla stazione di ricarica due raschietti rimuoveranno lo sporco dai panni rotanti mentre vengono lavati con acqua calda, così da azzerare la necessità di intervento da parte dell’utente. La stazione di occupa anche di svuotare il contenitore della polvere e fare il pieno di acqua e detergente al serbatoio interno del robot, così da averlo pronto per la pulizia successiva. Il sistema di navigazione, che utilizza luci 3D e intelligenza artificiale, riconosce ed evita gli ostacoli più comuni consentendo di raggiungere un livello di pulizia sempre impeccabile.

Dreame L10s Pro Ultra sarà in vendita su Amazon e sullo store ufficiale Dreame a partire dal prossimo mese.

Dreame Roboticmower A1

Rivoluzione hands free anche all’aperto con Dreame Roboticmower A1, un robot tosaerba elettrico facile da usare e che consente di risparmiare tempo e fatica. Non servono interventi di alcun tipo in giardino, basta installare la stazione di ricarica e in 15 minuti il robot effettua una scansione completa dell’area, creando una mappa dettagliata. La tecnologia LIDAR 3D brevettata permette a Roboticmower A1 di muoversi con estrema precisione e di tagliare fino a 1.000 metri quadri di prato in un giorno.

Il nuovo robot è ovviamente in grado di rilevare e aggirare gli ostacoli presenti sul prato, evitando danni o interruzioni del lavoro. In caso di pioggia il robot è in grado di tornare autonomamente alla base di ricarica per poi riprendere le operazioni quando il tempo migliora. Per vedere Dreame Roboticmower A1 in Italia dovremo aspettare il secondo trimestre di quest’anno, quando scopriremo anche il prezzo di vendita al pubblico.

Dreame H13 Pro

Non meno interessante è Dreame H13 Pro, un aspirapolvere a secco e umido che consente di ottenere una pulizia da bordo a bordo, senza lasciare il minimo spazio vicino alle pareti o ai mobili, dotato di una potenza di aspirazione di 18.000 Pa per catturare senza problemi lo sporco anche nei punti più difficili da raggiungere.

La spazzola motorizzata è dotata di LED frontali per illuminare lo sporco e di un sensore che rileva lo sporco in maniera intelligente regolando la potenza di aspirazione a tutto vantaggio dell’autonomia. La procedura di pulizia è ancora più evoluta, con un ciclo di lavaggio a caldo della spazzola e un ciclo di asciugatura con aria calda che in soli 30 minuti viene completato.

Anche in questo caso è necessario attendere fino al secondo trimestre del 2024 per scoprire prezzo e disponibilità di Dreame H13 Pro.