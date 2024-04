Se siete amanti delle single-board, dei Raspberry Pi e più in generale dei PC fai date, l’ultima novità di BeagleBoard potrebbe attirare la vostra attenzione. BeagleBoard Beagley-AI racchiude in una piccola motherboard un vero e proprio PC che, a differenza di molti competitor, permette di gestire carichi legati all’Intelligenza Artificiale con una potenza di elaborazione pari a 4 TOPS.

Beagley-AI sicuramente non è il chip più potente in circolazione, tuttavia le potenzialità e le possibili applicazioni di una soluzione del genere sono diverse, così come del resto si è visto per prodotti come Raspberry Pi e similari. Questo tipo di motherboard, o per meglio dire PC, ha già dimostrato di poter gestire dei chatbot in stile ChatGPT, quindi l’implementazione dell’accelerazione AI dovrebbe garantire risultati ancora migliori. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questa single-board.

BeagleBoard Beagley-AI: piccola ma ben dotata

BeagleBoard Beagley-AI arriva sul mercato in un momento sicuramente favorevole. L’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale sta guidando in un certo senso il percorso del mercato hardware, con tutte le aziende di settore allineate per fornire chip che possano trovare posto sui PC AI di nuova generazione, che siano Windows o meno poco importa. Beagley-AI vanta una configurazione hardware di tutto rispetto, si basa su piattaforma Arm e più precisamente su una CPU quad-core Cortex A53 con frequenza di 1,4 GHz; a questa vengono abbinati 4 GB di RAM LPDDR4, un doppio DSP C7x con supporto MMA (Matrix Multiply Accelerator) e una GPU integrata.

Con queste caratteristiche, Beagley-AI garantisce una potenza di calcolo in ambito AI di 4 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), davvero niente male se pensiamo che tutta la scheda misura pochi centimetri. Il resto della piattaforma non è da meno, partendo dalla connettività WiFi6 e Bluetooth 5.4 con LAN Gigabit, passando al reparto di espansione che prevede tra le altre cose una porta PCI-E 3.0 x1, USB 3.1, quattro USB 3.0 e una USB 2.0.

Al momento non abbiamo dettagli su prezzo e disponibilità di BeagleBoard Beagley-AI, terremo monitorata la situazione in quanto riteniamo questa soluzione decisamente valida. In attesa di aggiornamenti vi lasciamo con la scheda tecnica completa.

BeagleBoard Beagley-AI – caratteristiche tecniche