Copilot dell’azienda Velo AI è in dispositivo compatto che include un’intelligenza artificiale focalizzata sulla sicurezza nel traffico e punta ad aumentare la sicurezza dei ciclisti guardando cosa sta succedendo alle loro spalle, un po’ come fanno i Garmin Varia.

Copilot non è basato su radar come altri dispositivi di rilevamento delle auto per le biciclette, pertanto non si limita ad avvisare che qualcosa si sta avvicinando, ma è in grado di fare molto di più.

Copilot guarda cosa accade alle spalle dei ciclisti

Il dispositivo può identificare auto, bici e pedoni e avvisare acusticamente i ciclisti delle auto che seguono, specificando quando si avvicinano o stanno per effettuare un sorpasso, inoltre può emettere un avviso visivo per i conducenti che si stanno avvicinano troppo o troppo velocemente.

Copilot è inoltre capace di inviare notifiche visive e una vista posteriore semplificata della strada a uno smartphone associato, nonché di registrare video in 1080p.

Il dispositivo è composto da un’unità Raspberry Pi Compute Module 4 che gestisce il sistema centrale e le luci, mentre un coprocessore AI Hailo personalizzato supporta il sistema di visione artificiale e le reti neurali. Una telecamera Arducam provvede infine alla visione e alla registrazione.

Il dispositivo pesa 330 grammi e può essere agganciato sotto il sellino. L’autonomia dichiarata è di cinque ore e la batteria si ricarica via USB-C.

Oltre alla sicurezza individuale, Velo AI spera che i dati acquisiti dai dispositivi Copilot possano contribuire a miglioramenti della sicurezza stradale su larga scala.

Copilot è acquistabile sul sito Web dell’azienda al prezzo di 399,00 dollari con spedizioni a partire da marzo 2024. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

