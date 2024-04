AMD continua a espandere la propria offerta di processori di nuova generazione e annuncia il debutto della gamma Ryzen 8000 Embedded, affiancando i recenti Ryzen 8040 per notebook e i modelli desktop Ryzen 8000G, soluzioni con le quali condivide l’architettura CPU Zen4 e una NPU dedicata che facilita e accelera tutte quelle applicazioni che traggono beneficio dall’Intelligenza Artificiale.

Destinati soprattutto ad ambiti industriali, i Ryzen 8000 Embedded integrano il meglio della tecnologia AMD, non solo sul versante CPU, ma anche per quanto riguarda la grafica integrata, basata sulla più recente RDNA3 che equipaggia le Radeon 7000. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

AMD Ryzen 8000 Embedded: fino a 39 TOPS di potenza per gestire i carichi AI

Così come avvenuto per il lancio degli altri modelli Ryzen 8000, AMD enfatizza in modo importante le prestazioni in ambito AI dei nuovi Ryzen 8000 Embedded, capaci secondo il produttore di garantire una potenza di calcolo di 39 TOPS combinando NPU, CPU e GPU. In questo contesto, l’NPU dedicata AMD XDNA da sola garantisce 16 TOPS, gestendo al meglio tutti quegli applicativi e sistemi operativi ottimizzati per sfruttare hardware dedicato di questo tipo.

Il cuore dei Ryzen 8000 Embedded è ancora l’architettura Zen4, il meglio in fatto di efficienza e prestazioni che può offrire al momento AMD. I modelli proposti dall’azienda sono quattro, due configurati con 8 core e 16 thread e due esacore, il tutto per un TDP configurabile che va da 15 a 54 watt. La piattaforma Ryzen 8000 risulta completa anche sul versante I/O, supportando funzionalità e tecnologie di ultima generazione come memorie DDR5 5.600 MT/s (ECC), 20 linee PCI-E Gen 4.0 e connettività avanzata.

L’utilizzo della grafica integrata Radeon con GPU RDNA3, permette non solo di avere prestazioni grafiche dignitose, ma anche di gestire sino a quattro display 4K indipendenti, il tutto con supporto per i codec AV1, H265 e H264. I nuovi Ryzen 8000 Embedded saranno disponibili a breve sui sistemi custom proposti dai partner AMD, tra questi in prima linea troviamo ASRock, Advantech e iBASE; nessun dettaglio al momento sui prezzi, in attesa di aggiornamenti vi lasciamo con le caratteristiche dei quattro modelli e della piattaforma annunciata da AMD: