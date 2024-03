Dopo averla presentata a fine dicembre, Xiaomi ha dedicato oggi, 28 marzo, un altro evento alla sua prima auto Xiaomi SU7. In occasione del lancio sul mercato cinese, ormai atteso, l’azienda ha svelato i prezzi, informazioni importanti che mancavano e che saranno con buona probabilità la chiave del successo (o dell’insuccesso) di questa prima di Xiaomi sul palcoscenico delle automobili.

Si parte dal basso, con circa 28 mila euro di prezzo di attacco che potrebbe sorprendere fin troppo se non si considera la questione “cambio”, fattore che, di solito, falsa abbastanza nell’eventualità di una commercializzazione globale, di cui al momento non si sa nulla. Intanto, vediamo tutti i dettagli di Xiaomi SU7, in più occasioni paragonata alla Tesla Model 3 nel corso della presentazione.

Xiaomi SU7 nei dettagli: motori, autonomia e prezzi

SU7 è la prima auto di Xiaomi, una berlina elettrica molto sportiva e, ovviamente, tecnologica. In questo articolo trovate tutti i dettagli già anticipati in occasione della presentazione ma, per un veloce sunto, basti sapere che è un’auto lunga circa 5 metri, larga quasi 2 e bassa 1,44 metri, con un cofano lungo e un tetto spiovente che le dona il classico look da coupé, oltre a tutti i vantaggi legati all’aerodinamica (il cx è di 0,195).

Dentro c’è spazio per 5 persone e abbastanza tecnologia anche per i più nerd, grazie all’ampio schermo da 16,1″ in 3K posto davanti a un Head-up Display da 56″ nel parabrezza, agli schermi secondari per i passeggeri e a varie altre soluzioni tech, fra cui Xiaomi Pilot Pro e Max, una sorta di assistente virtuale basato sul chip NVIDIA Orin, due sulla versione Max.

Xiaomi SU7 arriva in tre versioni: il modello base monta un motore da 220 kW (299 cavalli), posto sull’asse posteriore, con coppia massima di 400 Nm, che gli consente di raggiungere i 210 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi; stessa velocità massima ma cronometro che si ferma poco dopo, a 5,7 secondi, per la Pro che monta lo stesso motore ma una batteria più grande (quindi più pesante). Numeri completamente diversi per Xiaomi SU7 Max, la versione più potente equipaggiata con due motori dalla potenza complessiva di 495 kW (673 cavalli) su entrambi gli assi, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi e di raggiungere i 265 km/h di velocità massima.

Sono notevoli anche le differenze relative all’autonomia dichiarata. Ora che Xiaomi ha svelato anche i numeri della versione Pro, il quadro è completo: fino a 700 km di autonomia per il modello base (con batteria Fudi Blade da 73,6 kWh), 830 km la Pro (batteria CATL da 94,3 kWh) e 800 km la Max (batteria CATL da 101 kWh), dati relativi al ciclo cinese CLTC, più generoso del nostro WLTP cui siamo abituati. Differenti anche i tempi di ricarica, con 25, 30 e 19 minuti per passare dal 10% all’80%, rispettivamente.

Chiudiamo con i prezzi di Xiaomi SU7. Come anticipato, il modello base costa 215.900 yuan (circa 27.660 euro), la versione Pro costa 245.900 yuan (circa 31.500 euro), mentre la più potente Max 299.900 yuan (circa 38 mila euro). I prezzi sono convertiti al cambio attuale, quello vigente al momento della scrittura dell’articolo, cifre che ricordiamo essere poco indicative dei prezzi con cui Xiaomi potrebbe vendere l’auto da noi (nell’eventualità che arrivi anche nei mercati occidentali).

Sulle strade natie arriveranno prima le versioni base e Max a fine aprile, mentre il modello Pro è in consegna per la fine di maggio. Intanto, in attesa di eventuali notizie sulla commercializzazione globale, potete trovare maggiori dettagli su Xiaomi SU7 sulla versione cinese del sito web ufficiale dell’azienda.

Potrebbero interessarti anche: Tesla economica, c’è il patto con CATL per nuove batterie più veloci da ricaricare e È arrivata la mappa ufficiale delle colonnine di ricarica