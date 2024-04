Sul campo dell’intelligenza artificiale Apple è un po’ indietro rispetto ad altre realtà come Google, Microsoft, Amazon e OpenAI, ma il colosso di Cupertino non può permettersi di perdere troppo terreno un settore sempre più cruciale.

I ricercatori Apple si stanno dando da fare e ora stanno sviluppando un nuovo sistema di intelligenza artificiale chiamato ReALM (Reference Resolution As Language Modeling) in grado di comprendere il contesto in base a ciò che è presente sullo schermo del dispositivo, in modo da offrire iterazioni più naturali tra utente a chatbot.

Apple sta sviluppando il modello ReALM che comprende il contesto

I ricercatori Apple hanno affermato che i loro modelli più grandi superano sostanzialmente GPT-4, tuttavia avvertono che gestire riferimenti visivi più complessi, come distinguere tra più immagini, richiederebbe probabilmente l’integrazione della visione artificiale e di tecniche multimodali.

Solitamente Apple aspetta di vedere se quanto introdotto dalla concorrenza suscita interesse e al momento opportuno lancia una sua versione della novità sbaragliando tutti o quasi, ma questa volta stare a guardare potrebbe mettere l’azienda in una posizione di debolezza, poiché l’IA sta rivoluzionando tutto di giorno in giorno e chi avrà la supremazia in questo campo probabilmente avrà un forte vantaggio sui competitor.

Una nuova era di tecnologia veramente intelligente e onnipresente sembra all’orizzonte e probabilmente a giugno vedremo se Apple ha fatto abbastanza per assicurarsi di poter dire la sua nei prossimi anni.