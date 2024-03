Sembra che la collaborazione tra Microsoft e OpenAI vada a gonfie vele, le due aziende sono infatti impegnate in una partnership che permette alla società madre di ChatGPT di continuare a sviluppare i propri modelli di intelligenza artificiale generativa grazie al supporto economico offerto dal colosso di Redmond, mentre quest’ultimo utilizza i modelli di OpenAI per sviluppare il proprio assistente Copilot.

Un nuovo rapporto porta alla luce un’ulteriore collaborazione tra le due aziende, un progetto chiamato Stargate che può costare fino a 100 miliardi di dollari; vediamo insieme di cosa si tratta.

Microsoft e OpenAI lavorano ad un nuovo supercomputer AI chiamato Stargate

Il nome, come molti di voi sapranno a prescindere dall’eventuale passione per la fantascienza, deriva dal noto franchise di film e serie TV della MGM, ambientato in un mondo immaginario dove lo Stargate è un portale che permette di raggiungere nuovi mondi.

Ovviamente le due aziende non stanno sviluppando nulla di simile, quanto più un nuovo supercomputer basato sull’intelligenza artificiale, almeno questo è quello che si evince dal un recente rapporto di The Information.

Le informazioni al riguardo non sono molte, sappiamo che l’intero progetto potrebbe costare fino a 100 miliardi di dollari, e che le due aziende si trovano attualmente nella terza fase di un piano che richiederà cinque fasi per costruire e sviluppare questo supercomputer, parte integrante di un nuovo progetto congiunto di data center. Il progetto sarebbe interamente finanziato da Microsoft e dovrebbe concretizzarsi in un prodotto finito tra circa quattro anni, nel 2028.

Il rapporto afferma altresì che il progetto Stargate potrebbe dipendere dalla capacità (o meno) di OpenAI di fornire il suo modello LLM AI di prossima generazione, GPT-5, entro un determinato intervallo di tempo, modello che secondo le più recenti indiscrezioni potrebbe però essere pronto già nell’estate di quest’anno.

Come potete notare, le informazioni circa il progetto di Microsoft e OpenAI non sono molte al momento, considerando che le tempistiche vanno ancora per le lunghe è lecito aspettarsi nuove informazioni al riguardo nel prossimo futuro; non mancheremo di tenervi informati.

