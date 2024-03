Apple ha acquisito DarwinAI, una startup che si occupa di intelligenza artificiale, con un focus particolare sulla realizzazione di sistemi di IA più piccoli e più veloci.

Continua, pertanto, l’interesse del colosso di Cupertino per il settore dell’intelligenza artificiale, che si traduce in investimenti volti a potenziare la sua infrastruttura.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, Apple ha aggiunto dozzine di dipendenti di DarwinAI al proprio team dedicato alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in seguito all’acquisizione, avvenuta all’inizio di quest’anno.

Apple continua a puntare forte sull’intelligenza artificiale

Pare che i sistemi di DarwinAI aiuteranno il team di sviluppatori del colosso di Cupertino nel lavoro volto a consentire l’esecuzione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui dispositivi invece che nel cloud.

Inoltre, questa startup canadese ha sviluppato una tecnologia IA per l’ispezione visiva dei componenti durante il processo di produzione, soluzione venduta a varie aziende di diversi settori.

Inoltre, in virtù dell’accordo raggiunto tra Apple e DarwinAI, entrerà a fare parte del colosso di Cupertino con il ruolo di direttore del suo gruppo IA Alexander Wong, un ricercatore di intelligenza artificiale presso l’Università di Waterloo che ha contribuito a costruire questa piccola azienda.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, in occasione della Worldwide Developers Conference di giugno Apple ha in programma il lancio di iOS 18, nuova versione del sistema operativo mobile dell’azienda che dovrebbe portare con sé varie funzionalità basate proprio sull’intelligenza artificiale, come una versione aggiornata di Siri e miglioramenti per iMessagge, iWork e Apple Music.

Alcune delle soluzioni di DarwinAI potrebbero essere sfruttate dal colosso di Cupertino proprio per ottimizzare le funzionalità IA di iOS 18.

La strada per il produttore statunitense sembra essere tracciata: l’intelligenza artificiale nei prossimi anni andrà acquistando sempre più importanza.

