Lo scorso 13 febbraio, Matteo Della Valle, Chief Passengers Sales & Marketing Officer di GNV aveva annunciato l’implementazione del Wi-Fi di Starlink, il servizio per l’accesso a internet tramite connessione satellitare a banda larga di SpaceX, azienda di Elon Musk.

La tecnologia è già disponibile su gran parte delle navi della flotta grazie all’accordo di lungo corso siglato tra Grandi Navi Veloci e Speedcast, rivenditore e installatore autorizzato di Starlink. Scopriamo quindi qualche dettaglio sul servizio, come i prezzi e la qualità offerta.

Sulle navi GNV è disponibile il Wi-Fi di Starlink

Come anticipato in apertura, Starlink è disponibile su gran parte delle navi facenti parte della flotta GNV (Grandi Navi Veloci) grazie all’implementazione di Speedcast (che prevede l’installazione di un’antenna VSAT stabilizzata da un metro, dei router e dei vari access point necessari per mettere in piedi la rete a bordo della nave). I passeggeri possono così sfruttare la connessione a internet satellitare a banda larga dell’operatore di Elon Musk anche mentre sono in mare aperto.

Sebbene non si tratti di una connessione paragonabile a quella offerta da una tradizionale rete in fibra ottica o a quella offerta da una rete mobile con appoggio alla tecnologia 5G, la connessione satellitare consente a chi viaggia in nave di avere accesso a internet con velocità e latenza impensabili in passato (potenzialmente oltre 100 Mbps in download, oltre 20 Mbps in upload e circa 20 ms di latenza), sufficienti per svolgere attività lavorative di base o per effettuare chiamate su WhatsApp.

Pacchetti disponibili e prezzi

Rispetto al passato non cambia la formula di accesso al “Wi-Fi a bordo”, servizio offerto a pagamento da GNV che si pone come alternativa al roaming marittimo, una sorta di roaming automatico (e a tariffe maggiorate) a cui i nostri smartphone si appoggiano quando siamo in mare aperto.

Al netto di un eventuale voucher riscattabile a bordo della nave, il Wi-Fi di Starlink viene fornito previo acquisto di uno dei pacchetti di GB, tutti validi per 7 giorni dall’acquisto:

Pacchetto Bronze ( 1 GB ) – 7,00 euro

) – Pacchetto Silver ( 2 GB ) – 13,50 euro (6,75 euro al GB)

) – (6,75 euro al GB) Pacchetto Gold ( 3 GB ) – 19,50 euro (6,50 euro al GB)

) – (6,50 euro al GB) Pacchetto Social Media Only ( 1 GB ) – 5,00 euro (accesso a internet limitato ai social network)

) – (accesso a internet limitato ai social network) Pacchetto Social Media Only (2 GB) – 10,00 euro (accesso a internet limitato ai social network)

Segnaliamo inoltre che, per l’acquisto dei pacchetti, speedcast accetta pagamenti tramite PayPal o carte di credito dei circuiti più diffusi.

L’accesso al servizio (ove disponibile) è molto semplice

L’accesso al servizio internet di Starlink (tramite speedcast) a bordo di una nave GNV è molto semplice e può essere effettuato da smartphone (Android o iOS) e da notebook: in entrambi i casi, quando il servizio è disponibile sulla nave, tra le reti Wi-Fi disponibili ne comparirà una chiamata “LAUNCH internet“.

Una volta che l’utente si sarà collegato a questa rete, aprendo il browser Web, verrà immediatamente reindirizzato al portale per la registrazione e l’acquisto del pacchetto desiderato (tra quelli illustrati poco sopra). Completato il processo di configurazione, verrà mostrato un hub tramite cui l’utente potrà gestire lo stato della connessione (connetti/disconnetti) e i dati del proprio profilo, accedere alla guida rapida o contattare il supporto.

Come va Starlink sulla nave Suprema nella tratta Genova-Palermo

Grazie al nostro lettore Giacomo, abbiamo anche avuto modo di testare la qualità del servizio Wi-Fi di Starlink a bordo della nave Suprema nella tratta Genova-Palermo.

La seguente immagine, riepiloga l’utilizzo del servizio fatto dal profilo specifico, creato ad hoc nella giornata di ieri una volta a bordo della nave: nella prima sezione, è presente un riepilogo con numero di connessioni effettuate (l’operatore raccomanda di disconnettersi al termine di ogni sessione di navigazione) e traffico dato in uscita e in entrata; nella seconda sezione sono riportate le informazioni specifiche sul tipo di connessione (in basso è anche indicata la data di scadenza del pacchetto, sette giorni dopo l’attivazione).

Dall’immagine è possibile scoprire che la connessione (in quella sessione specifica) avesse una velocità in download pari 5 MBps (40 Mbps) e una velocità in upload pari a 3 MBps (24 Mbps), lontani dalle massime potenzialità di Starlink ma comunque sufficienti per effettuare una chiamata tramite WhatsApp (e aggiungiamo che la latenza era molto bassa, dal momento che non vi erano ritardi o difficoltà nella comunicazione) o per navigare sul Web o sui social.

Il pannello di controllo riporta ovviamente anche il traffico dati rimanente (credito totale di traffico) prima che la connessione venga interrotta, richiedendo l’acquisto di un nuovo pacchetto.

