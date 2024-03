Nelle scorse ore, Starlink ha abbassato i prezzi per usufruire del suo servizio di internet satellitare, di nuovo. Oltre al classico piano “Standard”, arriva in Italia il nuovo piano “Bassa Priorità“, una soluzione che costa 29 euro al mese con alcuni svantaggi rispetto all’offerta classica da 40 euro al mese, che lo scorso novembre costava 10 euro in più.

È ora più economico anche il kit hardware, necessario per far funzionare il sistema, kit disponibile scontato del 50% e che contribuisce a rendere il servizio di internet satellitare di Elon Musk molto più accessibile.

Internet satellitare alla portata di tutti con Starlink Bassa Priorità

Le offerte per internet satellitare di Starlink partono dunque da 29 euro al mese in Italia, prezzo necessario per abbonarsi al nuovo piano “Bassa Priorità” che, rispetto all’opzione “Standard” si differenzia per le minori garanzie in termini di velocità a seconda dell’orario d’utilizzo. Sul sito di Starlink si legge quanto segue: “la velocità nelle ore di maggiore traffico può essere inferiore rispetto a quella offerta dal servizio Standard”.

Come quest’ultimo, è un piano per il quale non ci sono limiti di dati né di velocità pensato per clienti residenziali, a differenza dei servizi “Roaming” per chi viaggia o “Imbarcazioni” per chi vuole connettersi lontano dalla terraferma. Sia per Starlink “Standard” che per il piano “Bassa Priorità” ci sono tuttavia degli spettri di velocità dichiarati dall’azienda, nel primo caso fra i 130 e i 255 Mbps, nel secondo fra i 50 e 100 Mbps. Ergo, la velocità teorica è in ogni caso inferiore con il piano più economico, benché Starlink specifichi che anche con l’abbonamento “Standard” è possibile registrare velocità in download inferiori nei momenti di sovraccarico della rete.

Come anticipato, l’azienda di Elon Musk, ha abbassato i prezzi anche del kit hardware di Starlink (comprensivo di antenna motorizzata auto-orientante con staffa e alimentazione, modem router e cavi per il collegamento), che ora costa la metà: 225 euro invece di 450 euro, una tantum chiaramente. Considerando che sul sito web Starlink ne parla come “sconto” è probabile che prossimamente il prezzo del kit hardware torni alla cifra precedente, nonostante non siano riportate scadenze.

Viceversa, non ci sono accenni a offerte o a scontistiche varie riguardo il piano “Bassa Priorità” di Starlink, che ci aspettiamo rimanga a 29 euro al mese, come alternativa più economica dell’offerta standard. Maggiori dettagli al riguardo, sono reperibili sul sito web di Starlink.

