Molti di voi conoscono anche solo di nome NordVPN, un servizio che si sta affermando come uno dei migliori provider di virtual private network al mondo. In questo articolo vi mostreremo uno shop affidabile dove poter acquistare NordVPN ad un prezzo già scontato, utilizzando un codice sconto del 12% per risparmiare ulteriormente!

Cos’è NordVPN

Le VPN stanno acquisendo sempre più notorietà, sia perché gli utenti si preoccupano sempre di più per la propria privacy online, sia perché tali servizi ricevono molta attenzione sulla rete.

NordVPN non fa eccezione, e il servizio di Nord Security offre molta sostanza e qualità. Da oltre dieci anni, infatti, l’azienda garantisce una navigazione sicura, massimo anonimato in rete e molto altro.

Al centro di tutto, la virtual private network, una vera e propria rete virtuale che permette agli utenti di accedere alla rete in pieno anonimato, dal momento che la connessione passa attraverso un tunnel criptato. In questo modo, i dati degli utenti, inclusa la cronologia di navigazione, non saranno accessibili da parte di terzi.

Nel tempo, il pacchetto di tool e funzionalità offerti da NordVPN si è evoluto fino a diventare una suite omnicomprensiva, pensata anche per proteggere i propri sistemi da varie minacce online, come malware e ransomware, grazie a Threat Protection e altri meccanismi di difesi messi a punti dall’azienda.

Qual è il costo di NordVPN?

NordVPN offre il proprio servizio sotto forma di abbonamento, che si distingue in tre modalità di sottoscrizione, al fine di garantire un buon livello di flessibilità agli utenti.

Visitando la pagina ufficiale del servizio, i piani di NordVPN si presentano con queste caratteristiche:

Piano Mensile : 15,84 € al mese (IVA inclusa)

Piano Annuale : 73,05 € (IVA inclusa)

Piano Triennale : 116,82 € (IVA inclusa)

L’azienda offre anche una garanzia completa soddisfatti o rimborsati di 30 giorni: se decidete di provare NordVPN ma vi rendete conto che non fa al caso vostro, entro il periodo di garanzia potrete richiedere il rimborso integrale del vostro abbonamento, senza dover dare troppe spiegazioni.

NordVPN: l’offerta migliore è qui

Chi conosce già NordVPN, sa già che nel corso dell’anno, non mancano mai promozioni e sconti speciali. Ma se volete risparmiare ulteriormente e ottenere uno dei migliori servizi di virtual private network sul mercato, ecco a voi la migliore offerta NordVPN attualmente disponibile.

Infatti, potete acquistare NordVPN da Mr Key Shop, uno store professionale e 100% affidabile, a un prezzo più basso rispetto al listino ufficiale Nord. Infatti, il piano annuale vi costa solo 69,99 € IVA inclusa. Ma c’è di più: se usate il codice sconto esclusivo che potete vedere qui sotto, otterrete un ulteriore ribasso del 12% sul prezzo finale. Approfittate subito dell’offerta Mr Key Shop e godetevi tutta la protezione garantita da NordVPN

Mr Key Shop opera sul mercato digitale da quasi due decenni, offrendo un vasto catalogo di software che spazia dai sistemi operativi Microsoft, come la licenza Windows 11 (utile sia per chi vuole aggiornare a Windows 11 un vecchio PC sia per acquistare Windows 11 ex novo risparmiando), per un nuovo PC , ai pacchetti di produttività Office, come i Office 2021 (dalle product key di Office 2021 ai pacchetti Office per Mac). Non mancano i programmi pensati per le aziende, come Windows Storage Server, i migliori antivirus, le migliori VPN come NordVPN e molto altro. Mr Key Shop è anche il miglior posto dove acquistare Windows 10.

Sul sito, risparmierete fino al 70% sui prezzi di listino, con pagamenti sicuri e tracciati (ad es. tramite PayPal), consegna in tempo reale e garanzia completa soddisfatti o rimborsati. Il supporto tecnico in italiano e la vocazione green (lo store è 100% digital per non inquinare) dell’azienda completano il quadro, rendendo Mr Key Shop uno degli store più apprezzati in rete.

Caratteristiche e funzionalità di NordVPN

NordVPN si distingue nel panorama delle VPN per le sue caratteristiche avanzate, progettate per offrire una sicurezza online senza compromessi e una navigazione privata e veloce. Una delle principali qualità di NordVPN è la crittografia di livello militare che assicura che i dati degli utenti siano protetti con gli standard più elevati di sicurezza, rendendoli inaccessibili a hacker e malintenzionati. La politica no-logs di NordVPN è un altro pilastro fondamentale del suo impegno verso la privacy degli utenti: non vengono conservati log delle attività online, garantendo un anonimato completo. La vasta rete di server sparsi in tutto il mondo non solo permette agli utenti di accedere a contenuti geograficamente limitati ma assicura anche connessioni veloci e stabili, ottimizzando l’esperienza di streaming, gaming e download senza interruzioni. L’introduzione della funzionalità CyberSec rappresenta un ulteriore livello di protezione contro pubblicità invasive e minacce online, bloccando siti sospetti e malware prima che possano causare danni. Infine, il supporto clienti 24/7 di NordVPN garantisce assistenza tempestiva e qualificata, pronta a risolvere qualsiasi problema o dubbio, migliorando ulteriormente l’esperienza complessiva degli utenti. Queste caratteristiche rendono NordVPN una scelta eccellente per chiunque desideri navigare su internet con la massima sicurezza e privacy.

Threat Protection: Il Fiore all’Occhiello di NordVPN

NordVPN ha sempre posto un’enfasi particolare sulla sicurezza e la privacy degli utenti. Con l’introduzione di Threat Protection, NordVPN eleva ulteriormente il livello di sicurezza offerto, posizionandosi come una soluzione di prim’ordine per la protezione online contro una vasta gamma di minacce informatiche.

Threat Protection va oltre la tradizionale VPN, intervenendo in modo proattivo per bloccare malware, tracker e pubblicità invasive prima che possano raggiungere il dispositivo dell’utente. Agisce come uno scudo digitale che filtra i siti web potenzialmente pericolosi, prevenendo il download di file infetti e migliorando significativamente l’esperienza di navigazione.

Uno degli aspetti più innovativi di Threat Protection è la sua capacità di offrire una protezione in tempo reale, senza compromettere la velocità o la performance della connessione internet. Gli utenti possono godere di una navigazione fluida e sicura, sapendo che NordVPN sta lavorando dietro le quinte per neutralizzare le minacce prima che possano causare danni.

NordLynx, il protocollo veloce di NordVPN

NordLynx è un protocollo innovativo che combina velocità eccezionale e sicurezza di prim’ordine. Basato su WireGuard, uno dei protocolli di sicurezza più recenti e avanzati, NordLynx rappresenta una vera rivoluzione nel campo delle reti private virtuali, offrendo agli utenti un’esperienza di navigazione senza precedenti.

La principale forza di NordLynx risiede nella sua capacità di garantire connessioni molto rapide, senza compromettere la privacy o la sicurezza degli utenti. A differenza di altri protocolli VPN che possono rallentare la velocità di internet a causa dei complessi processi di crittografia, NordLynx ottimizza il flusso dei dati, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di rete non ottimali. Di conseguenza, potrete godervi lo streaming in alta definizione, gaming senza lag e download rapidi, il tutto mantenendo un livello elevato di protezione dei dati.

NordVPN e Streaming

Non è un caso se NordVPN è considerata la miglior VPN attualmente sul mercato. Sicuramente, un fattore determinante è anche la sua eccellente compatibilità con le piattaforme di streaming. Grazie a una vasta rete di server e alla tecnologia avanzata, NordVPN vi garantisce un accesso senza precedenti ai contenuti streaming di tutto il mondo, superando le restrizioni geografiche e garantendo un’esperienza visiva di alta qualità.

L’uso di NordVPN vi consente di accedere a piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Hulu e molte altre, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Questo è particolarmente vantaggioso se viaggiate frequentemente o se vivete in aree dove l’accesso a determinati contenuti è limitato o bloccato. Con NordVPN, è possibile esplorare e godere di un vasto mondo di intrattenimento, dai film e serie TV più recenti ai documentari e agli eventi sportivi in diretta.

La tecnologia NordLynx, menzionata in precedenza, gioca un ruolo cruciale anche nell’ottimizzazione dell’esperienza di streaming. Grazie alla sua incredibile velocità e stabilità, gli utenti possono godere di streaming in alta definizione senza interruzioni, buffering o rallentamenti, anche durante la visione di contenuti in 4K o in diretta. Questo aspetto è fondamentale se siete appassionati di cinema e serie TV e cercate un’esperienza visiva impeccabile.

NordVPN: Download e Gaming alla Massima Potenza

NordVPN risponde anche a specifiche esigenze in termini di download e gaming al top delle prestazioni. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alla vasta rete di server, NordVPN garantisce velocità di connessione elevate e una latenza ridotta, elementi cruciali per download rapidi e sessioni di gioco online fluide e senza interruzioni.

Infatti, il protocollo NordLynx riduce al minimo il ping ottimizzando al contempo la velocità, permettendo ai gamer di competere ai massimi livelli anche nei giochi che richiedono reazioni istantanee. Questo si traduce in un vantaggio competitivo significativo, soprattutto in ambienti di gioco online dove ogni millisecondo conta.

Se invece vi interessa il download di grandi file, che si tratti di software, giochi o contenuti multimediali, NordVPN offre una soluzione affidabile. La combinazione di velocità elevate e sicurezza robusta assicura che i download non solo siano rapidi ma anche protetti da intercettazioni o attacchi informatici. Inoltre, la vasta gamma di server di NordVPN permette agli utenti di connettersi a posizioni ottimali per accelerare ulteriormente i trasferimenti di dati.

Un altro aspetto fondamentale che rende NordVPN ideale per il gaming e il download è la sua politica di no-logs. Gli utenti possono essere certi che le loro attività online, compresi i giochi a cui giocano e i file che scaricano, rimangano private. Questo livello di privacy è essenziale in un momento storico in cui la sorveglianza digitale e la raccolta di dati sono pratiche diffuse.

NordVPN si distingue anche per la sua capacità di superare le restrizioni geografiche, permettendo l’accesso a giochi, server o contenuti che altrimenti sarebbero inaccessibili. Questa caratteristica è particolarmente preziosa per i giocatori che cercano di unirsi a lobby in diverse regioni o di accedere a titoli di gioco non disponibili nel proprio paese.

Infine, la sicurezza offerta da NordVPN protegge gli utenti da una serie di minacce online comuni nel gaming e nel download, come attacchi DDoS, phishing e malware. La funzionalità CyberSec, ad esempio, blocca automaticamente siti web pericolosi e pubblicità intrusive, garantendo un’esperienza di gioco e download più sicura e piacevole.

NordVPN – La soluzione completa per sicurezza, privacy e prestazioni

A questo punto, vi siete fatti un’idea più precisa di NordVPN e dei suoi vantaggi in termini di sicurezza, privacy e performance.

Grazie alla sinergia con Mr Key Shop, potete godervi questo servizio a un prezzo ancora più basso, ricordandovi sempre che avete la possibilità di annullare la vostra sottoscrizione entro 30 giorni e ricevere un rimborso completo di quanto speso, senza dover spiegare troppo nel dettaglio le vostre motivazioni.

