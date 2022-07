State pensando di aggiornare il vostro computer e acquistare Windows 11? Passando al nuovo sistema operativo di Microsoft potrete godere di tantissime nuove funzionalità e di una grafica tutta rinnovata. Oltre al pulsante “Start” posizionato al centro e ai tanti nuovi widget introdotti, Windows 11 presenta una lunga serie di miglioramenti rispetto al suo predecessore. Con un’interfaccia semplice, moderna e intuitiva, il nuovo sistema operativo offre ottime prestazioni e una velocità davvero superiore. Potrete gestire dischi e partizioni comodamente dalla schermata delle impostazioni e godere di una vasta gamma di funzionalità pensate per chi lavora col computer, per i creatori di contenuti e per i gamer. Oltre a essere compatibile con tutti i software più recenti, Windows 11 funziona anche con le app Android.

Trattandosi di un sistema operativo così recente ed evoluto, Windows 11 viene venduto a un prezzo elevato. È possibile ottenerlo risparmiando? Fortunatamente, è possibile acquistarlo fuori dallo store ufficiale Microsoft, ottenendo lo stesso identico prodotto e risparmiando fino al 70% sul prezzo originale. Questo è fattibile grazie a rivenditori come Mr Key Shop, un negozio online che propone ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti originali a prezzi molto vantaggiosi e una lunga serie di vantaggi. Oltre a Windows 11, sullo shop potrete trovare molti altri software: si può ad esempio acquistare Windows 10 risparmiando e usufruire in seguito dell’aggiornamento gratuito alla versione successiva offerto da Microsoft, scegliere tra i migliori antivirus in commercio e tanto altro ancora.

Come acquistare Windows 11

Acquistare Windows 11 è facile. Per farlo ci sono diverse opzioni: potete accedere allo store ufficiale Microsoft e acquistarlo a prezzo pieno, oppure trovarlo a prezzo scontato sul sito del rivenditore di software Mr Key Shop, la cui affidabilità è ampiamente dimostrata dal gran numero di recensioni positive su Trustpilot, dove ad oggi il punteggio ammonta a 4.9 su 5. Lo store mette a disposizione dei propri clienti un vasto assortimento dei migliori software in commercio: potrete acquistare una licenza Windows 11, una licenza Windows 10 Professional a un prezzo ancor più basso o optare per i sistemi operativi meno recenti, ancora perfetti per i computer più datati. Potrete inoltre trovare tutte le versioni del pacchetto Office, i migliori antivirus per PC, Mac, Android e iOS, tanti prodotti Windows Server e le migliori VPN per proteggere il vostro computer. Potete quindi attivare Windows acquistandolo in offerta, stesso discorso per gli altri software: tutti i prodotti presenti nel catalogo sono originali, garantiti e scontati fino al 70%.

Dove acquistare Windows 11

Al momento in cui stiamo scrivendo questa guida, il sito di Mr Key Shop propone Windows 11 Home a 69,99€ e Windows 11 Pro a 79,90 €. Si tratta di costi decisamente inferiori rispetto a quelli dello store ufficiale e disponibili tutto l’anno. Infatti, oggi acquistare Windows 11 dallo store di Microsoft non è più la scelta più conveniente. Rivolgendovi a Mr Key Shop potrete ottenere lo stesso prodotto originale, risparmiare sul prezzo di listino e ottenere tanti vantaggi esclusivi.

Potete ad esempio acquistare la licenza Windows 11 Pro e riceverla al vostro indirizzo email entro pochi secondi dall’acquisto, senza pagare alcuna spesa di spedizione. Insieme alla licenza riceverete le istruzioni per scaricare, installare e attivare facilmente il nuovo sistema operativo, oltre alla regolare fattura. Inoltre, scegliendo un’azienda che fa della digitalizzazione il suo punto di forza, contribuirete a preservare l’ambiente evitando qualsiasi tipo di trasporto fisico e di imballaggio, che al giorno d’oggi rappresentano due delle cause più diffuse di inquinamento. Per il pagamento potete scegliere tra una lista di soluzioni certificate e sicure (da PayPal fino alle carte) e godere della garanzia “soddisfatti o rimborsati”. La licenza che acquisterete sarà originale e perpetua: questo significa che in caso di guasto del computer non dovrete comprare una nuova licenza, ma potrete reinstallare Windows 11 sul nuovo dispositivo utilizzando lo stesso product key. Infine, Mr Key Shop offre a tutti i suoi clienti un servizio di assistenza gratuita e in italiano.

Come aggiornare a Windows 11 gratis

Esistono diversi modi per aggiornare a Windows 11 gratis. La stessa Microsoft offre ai suoi utenti la possibilità di scaricare il nuovo sistema operativo gratuitamente e direttamente dal sito ufficiale, anche se solo per un periodo di prova. È però importante specificare che, utilizzare un sistema operativo non attivato è illegale, mentre attivarlo con licenze non originali, oltre che essere illegale, potrebbe causare seri problemi di sicurezza: non ricevere gli aggiornamenti periodici da Microsoft renderà impossibile proteggere il computer dalle ultime minacce informatiche, come per esempio la più recente falla zero-day Follina. L’uso gratuito consentito dal produttore, come detto, è finalizzato a una prova gratuita. Molte delle novità introdotte con Windows 11 non saranno più disponibili al termine del periodo di prova di 30 giorni. Dopodiché, il sistema chiederà di inserire un product key o una licenza originale di Windows 11, necessaria per usufruire di tutte le nuove funzionalità. Fortunatamente, come abbiamo anticipato, è possibile acquistare una licenza 100% genuina e perpetua a prezzo scontato sul sito di Mr Key Shop.

Il solo modo per ottenere Windows 11 gratuitamente, come detto, è usufruire dell’aggiornamento gratuito reso disponibile da Microsoft per chi ha Windows 10. Lo stesso aggiornamento può essere utilizzato anche da chi ha un computer con Windows 8.1 o 7, che però dovrà necessariamente aggiornare il sistema a Windows 10 prima di procedere.

Requisiti di sistema Windows 11

Prima di procedere con l’aggiornamento Windows 11 è necessario verificare che il proprio computer rispetti i requisiti minimi di sistema richiesti da Microsoft, senza i quali l’upgrade non andrebbe a buon fine. Ecco quali sono:

Memoria : 4 GB o più di memoria RAM

: 4 GB o più di memoria RAM Archiviazione : 64 GB o più

Processore : almeno 1 GHz con 2 o più core su un processore a 64 bit compatibile o System on a Chip

Firmware : UEFI compatibile con Secure Boot.

TPM : versione 2.0.

Risoluzione : 720p, maggiore di 9” in diagonale, 8 bit per canale colore.

Scheda grafica : compatibile con DirectX 12 o versioni successive (driver WDDM 2.0)

Verificare la compatibilità è molto semplice: basta cliccare sul pulsante Start e selezionare Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update.

Quale versione di Windows 11 scegliere

Proprio come le versioni precedenti del sistema operativo, anche Windows 11 viene distribuito in più versioni. La versione standard è Windows Home, che comprende le funzionalità base del sistema ed è adatta a un uso privato. Una versione più avanzata è Windows 11 Professional, che comprende tutte le funzioni presenti in Windows Home con l’aggiunta di diverse novità pensate per chi lavora col PC. In questa versione si trovano anche molte nuove impostazioni legate alla sicurezza. Infine c’è Windows 11 Enterprise, la versione per le aziende che necessitano di un sistema operativo veloce, professionale e in grado di proteggere i dati aziendali.

Ecco come eseguire l’upgrade a seconda della versione di Windows installata sul vostro computer.

Se passate da Windows 10 Pro a Windows 11 Pro avrete la possibilità di aggiornare il sistema gratuitamente.

Se passate da Windows 10 Home a Windows 11 Pro dovrete prima aggiornare gratuitamente a Windows 11 Home e poi acquistare l’aggiornamento alla versione Pro.

Se passate da Windows 8.1 Pro a Windows 11 Pro potrete aggiornare il sistema gratuitamente passando prima a Windows 10 Pro.

potrete aggiornare il sistema gratuitamente passando prima a Windows 10 Pro. Se passate da Windows 7 a Windows 11 potrete aggiornare il sistema gratuitamente acquistando prima una licenza originale di Windows 10.

Come scaricare Windows 11

Effettuare il download di Windows 11 è facile. Accedendo allo store ufficiale Microsoft basterà scaricare l’assistente per l’installazione, avviarlo e seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Questo tool vi aiuterà a capire se il vostro computer rispetta i requisiti minimi richiesti da Microsoft e vi guiderà nell’aggiornamento del sistema operativo.

La procedura è ancora più semplice se scegliete di scaricare Windows 11 da Mr Key Shop: dopo aver aggiunto al carrello la versione desiderata e effettuato il pagamento scegliendo il metodo certificato preferito, basterà seguire le semplici istruzioni che vengono fornite insieme al link per scaricare il software.

Come installare e attivare Windows 11

Installare e attivare Windows 11 è altrettanto facile. Potete scegliere di usare nuovamente il tool Windows Update o optare per l’assistente di installazione. In entrambi i casi potrete verificare che il computer rispetti i requisiti di sistema e procedere con l’installazione e l’attivazione del vostro nuovo sistema operativo. Al termine dell’operazione Microsoft vi chiederà di inserire il product key originale di Windows 11. Per farlo cliccate sul pulsante Start, selezionate Impostazioni > Sicurezza > Attivazione > Aggiorna product key > Cambia product key. Ora basterà selezionare la versione di Windows 11 da installare, accettare i termini e le condizioni richiesti da Microsoft e scegliere se effettuare un’installazione “pulita” o se mantenere tutti i vostri dati.

Per chi acquista Windows 11 su Mr Key Shop l’installazione è ancora più semplice: per avviarla basta lanciare il file di installazione appena scaricato e seguire le istruzioni riportate a monitor.

Acquistare una licenza digitale di Windows 11 è legale

Come abbiamo detto, acquistare una licenza di Windows sullo store ufficiale di Microsoft non è l’unica opzione disponibile. Esistono infatti alternative sicure, economiche e perfettamente legali. Acquistare una licenza software digitale da altri fornitori non è vietato in alcun modo e non rappresenta un pericolo per la sicurezza del computer. Tuttavia, è sempre meglio verificare le recensioni online per informarsi sull’esperienza vissuta dai clienti precedenti e sulla qualità dei prodotti. Fate attenzione, inoltre, ai rivenditori che offrono prezzi troppo bassi, poiché questi potrebbero essere indice della scarsa qualità delle licenze vendute. Affidandovi a chi offre prezzi poco realistici potreste finire per acquistare un software non originale, non funzionante e poco sicuro. Il modo migliore per essere certi di acquistare un prodotto originale, sicuro e legale è rivolgersi a rivenditori terzi di comprovata affidabilità come Mr Key Shop, che da anni rappresenta la prima scelta di molti utenti per l’acquisto di sistemi operativi, antivirus e altri software garantiti, per godere dei vantaggi esclusivi e di sconti fino al 70% rispetto agli store ufficiali.

