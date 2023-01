State pensando di acquistare una product key Office 2021 per rendere più facile il lavoro? Eccovi una guida dettagliata per acquistare la suite di applicazioni al miglior prezzo, per installarla e attivarla sul vostro computer. Office 2021 è l’ultima versione del celebre pacchetto di applicazioni Microsoft, che negli ultimi anni ha introdotto una lunga serie di miglioramenti mirati a migliorare il flusso di lavoro e a rendere più facili tantissime operazioni sia a chi utilizza il computer a casa, sia a chi lavora in azienda. Con un’interfaccia semplice, moderna e intuitiva, la versione 2021 di Office si presenta con un design completamente rinnovato e pensato per rendere più semplice la creazione e condivisione di documenti con altri utenti. Disponibile in tre diverse versioni, il pacchetto Office offre diverse applicazioni, a partire da quelle base (Word, PowerPoint, Excel) a quelle più utili ai lavoratori, come per esempio Outlook, Publisher e Access. Se avete recentemente deciso di aggiornare a Windows 11, Office 2021 rappresenta uno strumento utile e in grado di migliorare i computer più moderni, sia a chi ne fa un utilizzo domestico che professionale. Ecco perché, il pacchetto di applicazioni viene venduto a un prezzo decisamente alto e poco accessibile a tutti. Fortunatamente, oggi esistono diverse modalità di acquisto che consentono di ottenere un product key Office 2021 originale a prezzo scontato.

Acquistare una product key office 2021: le migliori offerte di oggi

Acquistare una product key di Office 2021 è sicuro?

Oggi, acquistare una key Office 2021 al di fuori dello store ufficiale Microsoft è un’ottima modalità per risparmiare sul prezzo di listino in modo legale e sicuro al 100%. L’importante, quando si compie questa scelta, è fare molta attenzione ad affidarsi esclusivamente a rivenditori specializzati di comprovata affidabilità, onde evitare di ritrovarsi con un prodotto non originale e poco sicuro. Negli ultimi anni, Mr Key Shop ha dimostrato di essere uno shop sicuro e affidabile, come dimostrato dalle 2000 recensioni online positive e dall’ottimo punteggio di 4.9 su TrustPilot. Lo store offre ai propri clienti l’occasione di ottenere una selezione molto ricca di software digitali originali e di alta qualità godendo di un risparmio incredibile. Oltre a mettere a disposizione degli utenti Office 2021 e tutte le versioni meno recenti del pacchetto (come Office 2019, Office 2016, 2013 e 2010), Mr Key Shop offre la possibilità di acquistare i migliori prodotti Windows Server per le aziende (Windows Server, Windows Server CAL, Windows Server RDS CAL, Microsoft SQL Server), una vasta gamma di antivirus (Kaspersky, Avast, ESET, Norton, McAfee, and Bitdefender) e VPN per rendere più sicura la navigazione sul web. Infine, è possibile acquistare Windows 11 e tutte le versioni meno recenti del sistema operativo di Microsoft a prezzo scontato.

Oltre a tutto ciò, acquistando su Mr Key Shop è possibile godere di una lunga serie di benefit esclusivi. Per esempio, lo shop utilizza una modalità di consegna interamente digitalizzata, che consente di ricevere il proprio prodotto comodamente all’indirizzo email entro pochi secondi dall’acquisto e senza alcuna spesa di spedizione. In questo modo, oltre a poter iniziare a godere immediatamente delle ottime prestazioni offerte dai software sul catalogo, è possibile aiutare l’ambiente. Mr Key Shop è un’azienda eco-friendly, che grazie alla digitalizzazione non contribuisce all’inquinamento e alle emissioni che derivano dall’utilizzo di trasporti fisici per la consegna della merce o dalla produzione di packaging e imballaggi altamente inquinanti. Una volta scelto il prodotto desiderato sarà inoltre possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento sicuri e tracciati, come per esempio PayPal, Apple Pay e Google Pay, e godere della garanzia “soddisfatti o rimborsati”. In caso di dubbi o problemi, i clienti dell’azienda potranno anche usufruire gratuitamente di un eccellente servizio clienti in italiano. Infine, insieme al pacchetto Office, Mr Key Shop fornisce istruzioni dettagliate per accompagnare l’utente durante le fasi di download, installazione e attivazione del software.

App e novità Office 2021

Office 2021 è l’ultima versione della suite di applicazioni di Microsoft, che rispetto alle edizioni precedenti offre una lunga serie di miglioramenti e nuove app mirate a migliorare il flusso di lavoro o l’utilizzo domestico. Il pacchetto è particolarmente indicato a chi lavora da remoto o ha un contratto di lavoro ibrido, poiché consente di creare e condividere documenti con altri utenti.

La nuova edizione del pacchetto di produttività Office offre infatti una vasta gamma di nuove funzionalità di creazione condivisa, nuovi strumenti per l’input penna, nuovi strumenti di traduzione e modifica, tanti elementi grafici animati e tanto altro ancora. La nuova modalità di creazione condivisa in tempo reale consente a chi lavora col computer di rendere molto più semplice la collaborazione con altri utenti sullo stesso documento. Infatti, con Office 2021 non sarà più necessario inviare note o email, poiché per ogni modifica apportata a un documento, ogni utente riceve una comoda notifica. Molto utile a anche la funzionalità che consente di inviare commenti ai co-autori di un documento in modo da facilitare ancora una volta la collaborazione. Inoltre, chi lavora su Word, Excel e Power Point può visualizzare in ogni momento chi sta lavorando a un documento, rendendo più semplice la gestione del lavoro. L’intero pacchetto ha anche ricevuto un interessante aggiornamento grafico, che offre uno stile più semplice e intuitivo in tutte le app disponibili. Infine, tutti i programmi inclusi nel pacchetto offrono una vasta gamma di nuove funzionalità pensate per rendere ogni operazione più semplice.

Oltre a Microsoft Word, PowerPoint, Outlook ed Excel, Office 2021 offre una grande varietà di app, tra cui Access, OneNote, Project, Publisher e Visio.

Quale versione di Office 2021 scegliere per l’impresa, i professionisti e la famiglia

Come già accennato, Microsoft Office 2021 è disponibile in tre diverse versioni in modo da venire incontro alle esigenze di diverse categorie di utenti. Al momento dell’acquisto è infatti possibile scegliere tra una versione base e più adatta a un utilizzo privato, una versione pensata per chi utilizza il computer per lo studio e un’ultima edizione più indicata a un utilizzo professionale. Diamo un’occhiata a come scegliere la più adatta in base alle proprie esigenze.

Acquistate Office Home and Business 2021, l’edizione base del pacchetto di produttività personale Office, per un utilizzo domestico e familiare, adatta anche ai professionisti. Infatti, all’interno del pacchetto è possibile trovare tutte le app d’uso più comune, come Microsoft Word, PowerPoint, Excel e Outlook.

Acquistate Office 2021 Home and Student, se siete alla ricerca di un’edizione Office pensata per gli studenti. Anche in questo caso, il pacchetto fornisce tutte le funzionalità fondamentali e tante app, tra cui Microsoft Office, inclusi Word, PowerPoint ed Excel.

Acquistate Office 2021 Professional se gestite un’azienda. All’interno del pacchetto è infatti possibile trovare app mirate a migliorare il flusso di lavoro, come per esempio Microsoft Outlook, Publisher e Access.

Requisiti di sistema Office 2021

Prima di finalizzare l’acquisto Office 2021 occorre verificare che l’ultima edizione della suite di applicazioni sia compatibile col computer. Durante la verifica occorre prestare molta attenzione, poiché i requisiti minimi di sistema suggeriti da Microsoft potrebbero variare in base alla versione acquistata. Se avete un PC con Windows, sarà necessario essere in possesso di un processore dual core da 1,1 GHz o superiore, di almeno 4 GB di RAM e di 4 GB o più di spazio di archiviazione disponibile su disco. Se invece avete un Mac, sarà necessario avere un processore Intel o Apple Silicon, di almeno 4 GB di RAM e 10 GB o più di spazio di archiviazione disponibile.

Download di Office 2021: è possibile scaricarlo gratis?

Pur essendo il costo di Office 2021 abbastanza alto, oggi esistono diverse modalità per fare il download di Office gratis. Microsoft offre infatti l’opportunità di scaricare la suite gratis e di provare tutte le novità introdotte nell’ultima versione per un periodo limitato di tempo. Questo è possibile usufruendo della prova gratuita di Microsoft 365, un servizio in abbonamento offerto da Microsoft e disponibile in diverse tariffe mensili. Durante la prova sarà possibile utilizzare gratuitamente tutte le app incluse nel pacchetto (Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Access e Publisher) e provarne le funzionalità, godendo anche di 1 TB di spazio su One Drive. Al termine del periodo di prova sarà però necessario acquistare una licenza originale di Office 2021 per poter continuare a usufruire di tutti i servizi offerti. In questo caso, sarà possibile acquistarlo a prezzo pieno sullo store ufficiale di Microsoft o approfittare dei prezzi scontati offerti da Mr Key Shop.

Ma come effettuare il download Office 2021? Vediamo come fare a seconda di dove lo si acquista.

Se desiderate acquistare il pacchetto dallo store ufficiale Microsoft non dovrete fare altro che seguire alcuni semplici passaggi. Ecco come fare:

Accedete alla pagina dedicata a Office 2021 del sito ufficiale Microsoft

Scegliete l’edizione del pacchetto che desiderate acquistare

Cliccate sul pulsante Acquista Ora

Finalizzate l’acquisto cliccando su Completa transazione

Cliccate su Accedi

Effettuate il login con le credenziali Microsoft

Qui potrete scegliere tra tre opzioni: accedere utilizzando un account Microsoft, un account aziendale o l’account di un istituto di istruzione idoneo a ricevere il pacchetto Office gratuitamente

Cliccate su Installa Office per dare il via al download

Se invece avete deciso di risparmiare sul prezzo di listino di Office 2021 affidandovi a Mr Key Shop vi basterà aggiungere l’edizione desiderata al carrello e finalizzare l’acquisto scegliendo tra una moltitudine di metodi di pagamento certificati tra cui PayPal. Riceverete il pacchetto Office al vostro indirizzo email entro pochi secondi dall’acquisto e potrete subito procedere con l’installazione e l’attivazione.

Come installare e attivare Office 2021

Installare e attivare Office 2021 è molto semplice. I passaggi da seguire saranno leggermente diversi a seconda del computer in vostro possesso. Diamo un’occhiata a come procedere su PC e su Mac.

Come installare e attivare Office 2021 su PC:

Aprite il file scaricato in precedenza facendo doppio click

A seconda del browser che utilizzate solitamente dovrete cliccare su Esegui (su Microsoft Edge o Internet Explorer), Imposta (su Google Chrome) o Salva file (su Firefox).

A questo punto comparirà la domanda “ Vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al tuo dispositivo? ” alla quale dovrete rispondere cliccando su Sì

Attendete il termine dell’installazione e cliccate su Chiudi > Avvia

Digitate il nome di uno dei programmi inclusi nella suite, come per esempio “ Word ” o “ Excel ”

Cliccate sull’icona del programma che avete scelto

Cliccate per accettare il contratto di licenza

Come installare e attivare Office 2021 su Mac:

Accedete alla pagina dedicata a Office dello store Microsoft

Cliccate su Accedi

Accedete utilizzando le vostre credenziali

Cliccate su Installa Office

Aprite il Finder del Mac e selezionate Scarica

Fate doppio click sul file appena scaricato (Microsoft Office installer.pkg) e cliccate due volte su Continua

Cliccate su Accetto > Continua > Installa

Quando richiesta, inserite la password di accesso al Mac

Cliccate su Installa software > Chiudi

Per attivare il software cliccate sul Launchpad del Dock e poi sull’icona di una delle app incluse nel pacchetto

Cliccate su Inizia

