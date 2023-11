Il pacchetto Office per Mac è la suite di applicazioni pensata per creare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e tanto altro e condividerli con altri utenti in modo semplice e veloce. La versione più recente attualmente è Office 2021. A seconda dell’edizione di Office per Mac acquistata, gli utenti potranno utilizzare tutte o alcune tra le applicazioni come Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook e altro ancora. Se desideri acquistare Microsoft Office per Mac nei prossimi paragrafi ti spiegheremo dove acquistare il pacchetto di applicazioni, come scaricarlo e come installarlo su Mac.

Pacchetto Office per Mac

Acquistare il pacchetto Office per Mac rappresenta la soluzione migliore per chi desidera migliorare il flusso di lavoro e il multitasking. La suite di applicazioni viene venduta in diverse versioni per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti. Oltre a Office 2021 per Mac, in commercio sono disponibili anche le edizioni meno recenti, ad oggi ancora perfette per i computer più datati. Diamo un’occhiata a quali sono le migliori offerte per acquistare una licenza Office Mac e a come risparmiare sull’acquisto del pacchetto.

Le migliori offerte di oggi sui pacchetti Office per Mac

Come risparmiare sui costi del pacchetto Office per Mac

Ci sono diverse modalità per acquistare una licenza originale del pacchetto Office per Mac: rivolgersi al sito ufficiale di Microsoft non è l’unica opzione. È possibile ottenere lo stesso identico prodotto in offerta su siti di rivenditori come Mr Key Shop, un’azienda con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle licenze digitali, o Keycense, una piattaforma che permette di risparmiare sui costi del pacchetto Office e su tanti altri software grazie alla presenza di offerte da più venditori.

Il catalogo di Mr Key Shop include una grande varietà di licenze originali, la cui qualità è dimostrata da oltre 2500 recensioni positive con punteggio medio di 4.9 su TrustPilot. Oltre a Microsoft 365, Office 2021 e altre versioni di Microsoft Office, su Mr Key Shop puoi acquistare EaseUS Todo Backup e altri software per backup e ripristino dei dati per mettere al sicuro i tuoi dati prima di un aggiornamento o per avere una copia di sicurezza del contenuto del computer e del sistema operativo, da utilizzare in caso di guasto, smarrimento o furto del dispositivo. Per proteggere i tuoi dispositivi dalle minacce del web è disponibile anche un’ampia scelta di antivirus per Mac, PC, Android e iOS e anche alcune delle migliori VPN sul mercato. Non mancano i sistemi operativi Windows e i prodotti Microsoft Server pensati per le aziende, tutti a prezzo scontato e molto vantaggioso.

Dal punto di vista della sicurezza, è importante ricordare che chi utilizza software craccati o programmi gratuiti di dubbia provenienza è particolarmente esposto a virus, malware e altri pericoli della rete. Su Keycense, uno shop online in forte ascesa, si possono acquistare i migliori software risparmiando anche oltre il 70% rispetto ai prezzi di listino, per assicurarsi risparmio e sicurezza. Oltre ai pacchetti Office per Mac e PC, il catalogo include i sistemi operativi, tanti antivirus e le app VPN, le card prepagate per i gamer, mentre è in corso l’introduzione delle licenze gaming.

Acquistare Windows 11 o altri software, sia su Mr Key Shop sia su Keycense offre numerosi vantaggi sui quali vale la pena soffermarsi prima di fare un acquisto: la consegna digitalizzata consente di ricevere il prodotto entro pochi secondi dall’acquisto direttamente al proprio indirizzo email, senza costi di spedizione né attese. Questo aiuta anche a ridurre l’inquinamento e le emissioni causati dal trasporto fisico della merce e dagli imballaggi inquinanti. Entrambi i siti sono intuitivi e sicuri, per i pagamenti sono disponibili solo opzioni sicure e certificate, ad esempio PayPal, Apple Pay, Google Pay e Amazon Pay, e in caso di errato acquisto entrambe le aziende offrono la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. I product key, con licenza perpetua, vengono consegnati con istruzioni chiare e semplici per il download, l’installazione e l’attivazione dei prodotti, oltre che con la regolare fattura. Infine, non meno importante, sia Mr Key Shop sia Keycense, in caso di dubbi o problemi offrono ai clienti il servizio di assistenza tecnica gratuita e in italiano.

Grazie alle offerte disponibili sugli store segnalati è anche possibile aggiornare a Windows 11 risparmiando o acquistare un product key Office 2021 al miglior prezzo, a maggior ragione durante il periodo degli sconti Black Friday.

Office per Mac M1 e M2: download e installazione

Diamo allora un’occhiata a come scaricare e installare Office su Mac seguendo alcuni semplici passaggi. Le opzioni a tua disposizione sono tre: puoi effettuare il download del software pagandolo a prezzo pieno sul sito ufficiale Microsoft o sul Mac App Store, oppure ti puoi rivolgere a Mr Key Shop e risparmiare fino al 70% sul prezzo originale del pacchetto. In questo caso, basterà aggiungere Office per Mac al carrello, pagare scegliendo tra i metodi di pagamento sicuri disponibili e finalizzare l’acquisto. Riceverai il tuo prodotto direttamente al suo tuo indirizzo email insieme alle istruzioni per scaricarlo, installarlo e attivarlo. Vediamo invece come procedere per scaricare Office per Mac dal sito di Microsoft o dal Mac App Store

Download di Office per Mac dal sito Microsoft

Il download di Office per Mac è un’operazione semplice e veloce, che richiede poco tempo. Ecco quali sono i passaggi per scaricare la suite di applicazioni direttamente dallo store ufficiale Microsoft:

Accedi al sito ufficiale Microsoft e vai alla pagina dedicata a Microsoft Office per Mac.

Clicca su Accedi .

Effettua il login utilizzando le credenziali collegate alla versione di Office che stai scaricando. Hai tre opzioni a tua disposizione: puoi accedere utilizzando un account Microsoft , un account aziendale o di un istituto di istruzione accreditato .

Clicca su Installa Office per avviare il download.

Download della licenza Office dal Mac App Store

Se preferisci fare il download di Office per Mac da App Store, clicca sull’icona del negozio online che trovi sul Dock o Launchpad del tuo computer e visita la sezione dedicata a Office. Ecco come fare:

Accedi alla pagina dedicata a Office del Mac App Store

Clicca su Ottieni > Installa

Autorizza il download inserendo la password o tramite TouchID

Il download verrà avviato

Come installare Office per Mac

Ecco invece come installare Office su Mac seguendo alcuni semplici passaggi.

In seguito al download, apri Finder e fai doppio click sul file Microsoft Office installer.pkg appena scaricato

Seleziona Continua > Continua > Accetto > Continua > Installa

Se richiesta, digita la password di accesso al Mac

Clicca su I nstalla software > Chiudi

Clicca sull’icona del Launchpad nel Dock e seleziona Microsoft Word o un altro dei programmi inclusi nella suite

Clicca su Inizia

Office per Mac sarà ora attivo e pronto per essere utilizzato

Scaricare un pacchetto Office per Mac gratis è possibile?

Se ti sei chiesto come scaricare un pacchetto Office gratis, sappi che al momento non è possibile. Microsoft offre la possibilità di ottenere Office gratuitamente aderendo alla prova gratuita di Microsoft 365, ma anche in questo caso, al termine dei 30 giorni gratuiti sarà comunque necessario aderire al servizio in abbonamento. Il quale, peraltro, sul lungo periodo risulta decisamente più costoso rispetto all’acquisto una tantum di una licenza a vita. Office per Mac gratis è disponibile esclusivamente per i docenti e gli studenti che frequentano alcuni istituti scolastici accreditati. In definitiva, il modo migliore per risparmiare sull’acquisto di Office per Mac è affidarsi a rivenditori come Mr Key Shop o Keycense e usufruire degli sconti disponibili tutto l’anno.

Pacchetto Office per Mac per sempre o abbonamento a Microsoft 365?

Come già accennato, è possibile ottenere la suite di applicazioni Office per Mac in due modalità. Scegliendo Microsoft 365 sarà possibile accedere a una vasta gamma di app per Mac pensate per migliorare il flusso di lavoro e il multitasking. Per farlo è necessario sottoscrivere un abbonamento e pagare una cifra fissa ogni mese, che varia a seconda della versione del software. Si tratta di un ottimo servizio per chi ha bisogno di software sempre aggiornati all’ultima novità tra le funzioni rilasciate. Per tutti gli altri l’acquisto di una licenza originale perpetua in offerta risulta decisamente più conveniente rispetto alla sottoscrizione di un abbonamento. Potrai godere della tua licenza di Office 2021 pagando una tantum una cifra contenuta e in caso di sostituzione del tuo Mac potrai utilizzarla sul nuovo computer senza pagare niente.

Quale licenza Office per Mac lifetime acquistare?

È possibile acquistare diverse versioni della licenza Office per Mac lifetime: l’ultima versione è Office 2021, perfetta per chi ha un Mac nuovo e desidera ottenere il meglio dalla propria suite di applicazioni. Chi invece ha un computer meno recente può contare su Office 2019 e 2016, due versioni ancora molto valide per i dispositivi più datati. Diamo un’occhiata alle diverse versioni disponibili.

Office 2021 Home & Business per Mac

Office 2021 Home & Business per Mac è la versione più recente della suite di applicazioni, un pacchetto moderno, già pronto per il prossimo update a macOS 12 Monterey e ideale per professionisti e piccole imprese. Potrai inoltre sfruttare tutta la potenza del tuo Mac con chip M1 per ottenere un’esperienza lavorativa fluida e reattiva. Incluse in questa versione, Excel per Mac, Word per Mac, Outlook 2021, tante nuove funzioni di collaborazione tra autori, array dinamici e molto altro ancora per migliorare la vita in azienda.

Office 2021 Home & Student per Mac

Office 2021 Home & Student per Mac è una versione perfetta sia per un utilizzo domestico che aziendale. Offre Word, Excel macOS, PowerPoint e tante altre app, con la possibilità di creare e condividere documenti con altri utenti.

Office 2019 Home & Business per Mac

Office 2019 Home & Business è una versione del pacchetto per Mac più datata ma perfetta per migliorare il flusso di lavoro sui computer meno recenti. Anche in questo caso saranno disponibili tutte le app principali, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e altro ancora.

Office 2016 Home & Business per Mac

Office 2016 Home & Business per Mac, infine, è anch’essa un’edizione del pacchetto con qualche anno alle spalle, ma ancora funzionale per migliorare l’esperienza lavorativa sui computer più datati, offrendo tutti gli strumenti necessari per soddisfare le esigenze di privati, professionisti e aziende. Il pacchetto include Word, PowerPoint, Excel, Outlook e OneNote.

Conclusioni

In conclusione, esistono tante modalità per ottenere Office per Mac. Considerando oltre al risparmio anche i vantaggi e i servizi che si possono ottenere, il modo più conveniente per acquistare la suite di applicazioni risparmiando sul prezzo di listino è sicuramente affidarsi a negozi online come i due che abbiamo presentato in questo articolo, Mr Key Shop e Keycense. Negozi che oltre garantire gli sconti e rilasciare regolare fattura, permettono di ricevere il prodotto immediatamente e senza spese di spedizione e offrono il servizio di assistenza clienti gratuito in italiano.

