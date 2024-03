Qualcomm ha recentemente ufficializzato le nuove piattaforme Qualcomm S5 Sound Platform Gen 3 e S3 Sound Platform Gen 3, giunte a poco meno di un anno e mezzo di distanza dall’annuncio della precedente generazione di piattaforme audio.

Come di consueto, il chipmaker statunitense ha cercato di mettere a punto le piattaforme audio Bluetooth più avanzate mai realizzate nelle rispettive serie, con supporto alla tecnologia Snapdragon Sound e non solo.

Arriva la Gen 3 delle piattaforme audio Qualcomm S5 e S3

Come anticipato in apertura, Qualcomm ha lanciato le nuove piattaforme audio Bluetooth Qualcomm S5 e Qualcomm S3 di terza generazione (Gen 3), rivolte a due diversi segmenti del mercato e caratterizzate da alcune specifiche molto interessanti.

Sul lancio delle due piattaforme si è pronunciato Dino Bekis, vicepresidente e direttore generale dei dipartimenti Wearables e Mixed Signals presso Qualcomm:

“Nel nostro intero portfolio ci impegniamo a elevare l’esperienza sonora: dalla fascia ultra-premium con S7, alla fascia premium con S5 e alla fascia intermedia con S3. Siamo orgogliosi di annunciare le nostre nuove potenti Qualcomm S5 e S3 Sound Platform che contribuiranno a promuovere una nuova generazione di innovazione audio. I consumatori desiderano funzionalità ed esperienze più ricche a prezzi più accessibili e il programma Qualcomm Voice & Music Extension fornirà ai produttori un vantaggio competitivo significativo e una maggiore capacità di differenziazione, grazie all’ampio accesso ad alcune delle tecnologie audio più innovative al mondo. Inoltre, per i dispositivi di livello premium, la nuova architettura della piattaforma audio Qualcomm S5 Gen 3 e le maggiori capacità di intelligenza artificiale offrono ai produttori una piattaforma per sviluppare dispositivi intelligenti in grado di monitorare l’ambiente dell’utente, oltre al modo in cui viene utilizzato il dispositivo, e rispondere di conseguenza”.

Qualcomm S3 Sound Platform Gen 3

La piattaforma Qualcomm S3 Gen 3 è pensata per dispositivi di fascia media e può contare sul supporto alle soluzioni di terze parti che fanno parte del programma Qualcomm Voice & Music Extension, garantendo ai produttori personalizzazione e flessibilità senza precedenti.

La piattaforma supporta poi la tecnologia Snapdragon Sound con possibilità di streaming musicale aptX Lossless (senza perdita di qualità) con risoluzione a 24 bit (48 kHz), può contare su un DAC di qualità superiore e offre il supporto a Bluetooth 5.4 (anche LE, Low Energy), Google Fast Pair, Qualcomm TrueWireless (tecnologia di mirroring), attivazione degli assistenti intelligenti (come Amazon Alexa e Google Assistant) tramite comandi vocali o pulsanti e molto altro.

Qualcomm S5 Sound Platform Gen 3

La piattaforma Qualcomm S5 Gen 3 alza ulteriormente l’asticella sfruttando una nuova architettura standard, ereditata dalla piattaforma di fascia più alta Qualcomm S7,che mette a disposizione il 50% di memoria in più e una potenza del DSP sensibilmente maggiore rispetto a quella offerta dalla Gen 2, pur mantenendo (secondo l’azienda) bassissimi i consumi.

Anche questa piattaforma è stata progettata per gli audiofili, supportando la tecnologia Snapdragon Sound con aptX Lossless (sempre con risoluzione a 24 bit) e disponendo di un DAC di qualità superiore e di codec audio stereo di livello HiFi.

La Qualcomm S5 Gen 3 può contare anche sui miglioramenti resi possibili dall’utilizzo massivo dell’intelligenza artificiale (è presente un core dedicato all’IA) che massimizza le prestazioni audio e migliora l’esperienza utente per svariati casi d’uso: i dati vengono elaborati on-device (per una maggiore sicurezza, dato che i dati non lasciano il dispositivo) e i dispositivi saranno in grado di “rispondere” a seconda del contesto (come e dove) in cui vengono utilizzati, ad esempio tra situazioni statiche, a casa o a lavoro, o in movimento.

La piattaforma offre poi una cancellazione del rumore migliorata (grazie al Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation di quarta generazione), in grado di adattarsi automaticamente e dinamicamente tenendo conto di diverse variabili (dimensioni del padiglione auricolare, eventuale allentamento di un auricolare, rumore ambientale che cambia repentinamente). Non manca poi il supporto a Bluetooth 5.4 (anche LE, inclusi Auracast e Broadcast Audio).

Disponibilità delle nuove piattaforme audio Bluetooth di Qualcomm

Sulla disponibilità delle nuove piattaforme audio Bluetooth targate Qualcomm non abbiamo indicazioni precise se non le parole di Youfei Wang, direttore generale del dipartimento Intelligent Terminal Development presso Vivo:

“Siamo entusiasti perché presto presenteremo il primo dispositivo al mondo basato sulla piattaforma audio Qualcomm S3 Gen 3. Utilizzando questa potente piattaforma, offriremo ai nostri clienti un ascolto della musica con qualità audiofila, in modo che possano ascoltare la loro musica esattamente come pensata dall’artista. Restate sintonizzati per il lancio.“

È comunque possibile immaginare una disponibilità prevista tra la seconda metà del 2024 e l’inizio del 2025. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle pagine dedicate alle piattaforme Qualcomm S5 Gen 3 e Qualcomm S3 Gen 2 sul sito ufficiale del chipmaker californiano.

