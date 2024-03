Amazon e Anthropic (azienda nota per Claude, di cui è stata presentata la versione 3 poche settimane fa) hanno avviato una collaborazione volta a potenziare le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa e metterle a disposizione dei loro clienti a livello globale.

Il colosso statunitense ci ha tenuto a mettere in evidenza che Anthropic utilizza Amazon Web Services (AWS) come fornitore cloud principale per le sue attività più dispendiose in termini di risorse, tra cui la ricerca sulla sicurezza e lo sviluppo di futuri modelli di base.

Amazon e Anthropic uniscono le forze nel settore IA

Amazon precisa che la sua partner utilizzerà AWS Titanium e i chip AWS Inferentia per costruire, addestrare e distribuire i suoi modelli futuri, aggiungendo che Anthropic si è impegnata a fornire a lungo termine ai clienti AWS in tutto il mondo l’accesso alle generazioni future dei suoi modelli di base su Amazon Bedrock (soluzione che consente di accedere a strumenti che aiutano i clienti a creare applicazioni IA generative ad alta capacità).

Nelle scorse settimane il colosso statunitense ha annunciato l’introduzione della possibilità per i clienti Amazon Bedrock di accedere ai modelli IA di Anthropic e Swami Sivasubramanian, Vice Presidente della divisione Data and AI di AWS, ha voluto ricordare che la collaborazione tra queste due aziende va avanti da molto tempo, così come il loro impegno volto ad aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni ad implementare applicazioni avanzate di intelligenza artificiale generativa nelle rispettive infrastrutture.

Sivasubramanian ha anche aggiunto che l’intelligenza artificiale generativa ha tutte le potenzialità per divenire la tecnologia più “trasformativa” del nostro tempo e, proprio per l’importanza crescente che andrà assumendo nei prossimi mesi, la collaborazione strategica con Anthropic rappresenta un passaggio fondamentale.

In sostanza, la trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale è ormai in atto e Amazon non vuole farsi trovare impreparata, tanto da arrivare a investire ben 4 miliardi di dollari in Anthropic.

