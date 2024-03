Ai tanti mouse e tastiere di Logitech, se ne è aggiunto oggi un nuovo kit: Slim Signature Combo MK950. Composto dalla tastiera Signature Slim K950 e dal mouse Signature Plus M750, entrambi wireless, si tratta di una soluzione dal buon rapporto fra qualità e prezzo pensata principalmente per chi lavora da casa.

Logitech Slim Combo MK950: mouse e tastiera nei dettagli

Tastiera Logitech Signature Slim K950

Partiamo dalla tastiera Logitech Signature Slim K950, una wireless a membrana senza retroilluminazione con tastierino numerico e possibilità di connettersi con tre dispositivi assieme (è compatibile con Windows, macOS, ChromeOS, Android, iOS, Linux e iPadOS), selezionabili premendo i classici tre pulsanti fisici di selezione.

L’app companion Logi Options+ assicura personalizzazione, per cambiare le funzioni di alcuni tasti e ottimizzare l’efficienza con le soluzioni di scelta rapida (le Smart Actions, o Azioni Intelligenti, che permettono di automatizzare più operazioni insieme cliccando un solo tasto, una sorta di macro per intenderci). Utile anche il tasto di scelta rapida per passare dal personalizzazione da lavoro a quella per il tempo libero.

Per il resto, la tastiera Logitech Signature Slim K950 monta dei piedini inclinabili, supporta la connettività Bluetooth Low Energy e tramite connettore wireless Logi Bolt (incluso) e promette fino a 36 mesi di autonomia grazie alle 2 batterie AAA (incluse). Numeri alla mano, è alta 134,8 mm, larga 433,8 mm e spessa 23,1 mm; pesa 685 grammi con batteria e ricevitore incluso.

Mouse Logitech Signature Plus M750

Questa Slim Signature Combo MK950 di Logitech include il mouse Signature Plus M750. Si tratta di un mouse wireless dalla forma sagomata con 6 pulsanti: clic sinistro e destro, scroller con clic centrale, pulsanti laterali e pulsante DPI.

Come la tastiera, permette di connettere insieme fino a 3 dispositivi con sistemi operativi diversi, un mouse dalla sensibilità variabile fra 400 e 4000 DPI configurabile con incrementi di 100 DPI tramite lo stesso software citato: Logi Options+.

Per il resto, Logitech Signature Plus M750 è dotato della tecnologia SmartWheel che rende più naturale lo scorrimento delle pagine e di una batteria AA (inclusa) che, secondo il produttore, garantisce un’autonomia massima di 24 mesi. Circa le dimensioni e il peso, il mouse è alto 108,2 mm, largo 61 mm e profondo 38,8 mm; con la batteria e ricevitore inclusi pesa 101,3 grammi.

Prezzi e disponibilità

Logitech Slim Signature Combo MK950 è disponibile sul mercato italiano da oggi, 27 marzo 2024, al prezzo di 129 euro. Volendo, è possibile acquistare anche soltanto la tastiera a 94,99 euro, nei colori Graphite e Off-White (non è tuttavia disponibile il layout italiano con questo colore), colorazioni che è possibile scegliere anche se la si acquista assieme al mouse, dal colore abbinato.

Se interessati, potete comprare Slim Signature Combo MK950 direttamente sul sito web di Logitech, kit che è in vendita anche su Amazon.

