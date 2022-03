Ci sono due prodotti di Logitech che sembrano nati per essere una coppia e così li abbiamo provati, per l’appunto insieme, per raccontarvi un po’ l’esperienza quotidiana dopo qualche settimana d’utilizzo: si chiamano Logitech MX Anywhere 3 e Logitech MX Keys Mini e sono rispettivamente un mouse e una tastiera wireless ricchissimi di funzioni, compatti, molto smart e dall’estetica molto elegante.

Logitech MX Anywhere 3

Iniziamo dal piccolo mouse, che viene venduto con una confezione che include della manualistica, un ricevitore USB e un cavetto per la ricarica. È interamente realizzato in plastica, eccezion fatta per la rotella in acciaio, ed è molto ben costruito e resistente e anche a distanza di giorni mantiene la sua solidità, sinonimo senz’altro di qualità. Nonostante le sue dimensioni compatte, è un piacere assoluto usarlo perché restituisce una bella sensazione al tatto e poi offre una gran bella presa grazie a una copertura laterale in gomma.

L’essere piccolo, bello ed elegante poi lo rende perfetto per essere usato con qualsiasi tipo di dispositivo e in qualsiasi tipo di luogo: lui fa sempre la sua bella figura e mostra sempre di che pasta è fatto, già da fuori. Funziona su ogni tipo di superficie, anche di vetro, in quanto monta un sensore ottico Darkfield fino a 4000 dpi estremamente preciso e reattivo sulla parte bassa, e scorre molto bene grazie a dei piedini studiati appositamente per ridurre l’attrito al minimo. Offre una personalizzazione e una esperienza d’uso importanti perché oltre ai classici tasti, come destro, sinistro e rotella, monta dei tasti laterali avanti e indietro, un tastino per modificarne la modalità di funzionamento e un altro tastino easy-switch; e la cosa bella di tutti questi tasti è che si adattano in base al software con cui interagiscono: per esempio, i tasti laterali avanti e indietro diventano automaticamente annulla e ripeti utilizzando Photoshop. Il pezzo forte però è senza dubbio la rotella in acciaio, anch’essa cliccabile, che permette di eseguire azioni di vario genere ma soprattutto permette con una semplicità incredibile di passare da uno scrolling rapido a uno lento e viceversa semplicemente dando un input più o meno marcato. Si collega a qualsiasi tipo di dispositivo (noi lo abbiamo provato con un Pixel 5, un MacBook Air M1, una smart-TV di LG e una PS4) tramite Bluetooth LE e funziona benissimo: mai una disconnessione, sempre preciso e reattivo, sempre pronto e sempre con un’esperienza d’uso impeccabile e affidabile, proprio come se fosse un mouse con filo.

E i tasti, che sono tanti e tutti personalizzabili, restituiscono un feedback al clic piacevole e profondo e questo trasmette qualità e solidità: personalizzarli è piuttosto facile perché è sufficiente scaricare il software ufficiale di Logitech per assegnare loro funzioni diverse e anche per modificare la velocità del puntatore e dello scorrimento, la forza dello scorrimento, la sensibilità e vari altri parametri, anche per singolo software così da avere un profilo diverso in base al tipo d’uso. Alla fine l’autonomia: include una batteria da 500 mAh che garantisce fino a 70 giorni di utilizzo reali, variabili un po’ in base all’uso, ricaricabile tramite la porta USB-C sul davanti capace di offrire 3 ore d’utilizzo con appena 1 minuto di ricarica grazie alla ricarica rapida.

Acquista Logitech MX Anywhere 3 su Amazon a 72 euro

Logitech MX Keys Mini

E la compagna ideale del mouse Logitech MX Anywhere 3 è la piccola tastiera Logitech MX Keys Mini, che viene venduta con in confezione la solita manualistica e il cavetto per la ricarica. La prima cosa che salta all’occhio guardandola e prendendola in mano è la solidità: è robusta, ma veramente tanto, è costruita ottimamente e nonostante sia in plastica assemblata sembra un pezzo unico. È una tastiera QWERTY con layout italiano completa di tutti i tasti presenti nelle versioni compatte con anche quelli in seconda funzione e molti altri personalizzabili.

Grazie a dei piedini posteriori, rivestiti in gomma così da avere una presa maggiore sulla superficie d’appoggio, è molto piacevole utilizzarla su di un piano ma è altrettanto piacevole utilizzarla sulle gambe o in altro modo perché pesa il giusto, è robustissima e poi è davvero compatta. E non fanno differenza i tasti a membrana poiché risultano altrettanto robusti, di qualità e piacevoli da usare, anche perché la profondità della corsa è l’ideale, sono appena appena rumorosi e poi possiedono una leggera rientranza perfetta per i polpastrelli durante la pressione. La digitazione, dunque, è di alto livello sotto ogni punto di vista e questo è dovuto a quanto visto finora ma anche a due accorgimenti veramente smart, che permettono anche di risparmiare batteria: parliamo del sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la retroilluminazione dei tasti e del sensore di prossimità per accendere la retroilluminazione dei tasti solamente quando si è in prossimità della tastiera pronti per digitare.

E come per il mouse, anche la tastiera è accompagnata da un software ufficiale, molto completo per di più, utile per personalizzarne le caratteristiche: è possibile gestire i dispositivi associati, la retroilluminazione, i tasti in seconda funzione, associare specifiche funzioni e tantissimo altro ancora, per un’esperienza d’uso su misura e davvero tanto completa. Si collega a qualsiasi tipo di dispositivo (noi la abbiamo provata con un Pixel 5, un MacBook Air M1, una smart-TV di LG e una PS4) tramite Bluetooth LE e funziona benissimo e senza intoppi, soprattutto in accoppiata al mouse. Siamo giunti all’autonomia: include una batteria capace di garantire fino a 10 giorni di utilizzo con la retroilluminazione attivata e addirittura fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata, variabili un po’ in base all’uso ovviamente, ricaricabile tramite la porta USB-C sul davanti.

Acquista Logitech MX Keys Mini su Amazon a 90 euro