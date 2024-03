A distanza di anni dall’inizio degli sviluppi di Windows on Arm, Google ha annunciato oggi, 26 marzo 2026, il prossimo rilascio di una versione Arm64 di Chrome per PC Windows on Arm. Il popolare browser avrà quindi una versione nativa sui PC con processori Snapdragon di Qualcomm, in particolare lo Snapdragon Elite X in arrivo entro la fine dell’anno.

Qualcomm ha affermato che nei test preliminari utilizzando i dispositivi di riferimento con Snapdragon X Elite, il nuovo Google Chrome mostra un notevole miglioramento delle prestazioni nel benchmark Speedometer 2.0, tuttavia non sono stati menzionati risultati di benchmark o confronti specifici.

Google annuncia Chrome per PC Windows on Arm

Il post sul blog di Google afferma che questa versione del browser verrà lanciata questa settimana e ovviamente entrambe le società sottolineano che Chrome porta le sue funzionalità di intelligenza artificiale generativa sui PC Snapdragon che competeranno con quelle offerte dal browser Microsoft Edge.

Il rilascio di Chrome per PC Arm era nell’aria, visto che all’inizio di quest’anno le build di Chrome Canary sono diventate disponibili per Windows 11 su architetture Arm64.

Qui è possibile scaricare Google Chrome per i notebook con Snapdragon esistenti, mentre il debutto dello Snapdragon X Elite è attualmente previsto per la metà del 2024 e rappresenterà l’alternativa del mondo Windows ai processori della serie M di Apple.

