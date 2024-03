Sembra che Amazfit stia sperimentando una nuova funzionalità sanitaria per i suoi smartwatch, poiché alcuni utenti dello smartwatch Amazfit Balance hanno recentemente ottenuto un’app per la misurazione della pressione sanguigna. Su YouTube è stato pubblicato un video che mostra come funziona attualmente il nuovo strumento sanitario.

Amazfit testa un nuovo strumento di misurazione della pressione per smartwatch

All’apertura la nuova app mostra l’ultima misurazione della pressione sanguigna, insieme alla data e all’ora in cui è stata effettuata.

Quando si avvia una nuova lettura della pressione sanguigna, un messaggio chiede di assicurarsi che il cinturino dello smartwatch Amazfit Balance sia ben stretto, inoltre una dichiarazione di non responsabilità ricorda all’utente che lo smartwatch non è un dispositivo certificato dal punto di vista medico.

Durante la misurazione, dei messaggi invitano l’utente a tenere il braccio appoggiato al tavolo e a rimanere seduti, fermi e calmi e dopo 30 secondi vengono visualizzati i valori della pressione sanguigna sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca.

Sembra che nell’app sia visibile anche un registro delle misurazioni e probabilmente bisognerà effettuare regolarmente una calibrazione del sensore con un bracciale per la pressione sanguigna.

Stando ai commenti di alcuni utenti Reddit, Amazfit sta attualmente testando questa funzionalità in Cina, Malesia e Brasile, ma non è chiaro quando l’azienda la distribuirà ufficialmente e per quali smartwatch Amazfit.

