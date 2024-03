Nel mercato in rapida espansione dei dispositivi portatili per il gaming, Microsoft starebbe preparando una mossa strategica per subentrare anche in questo segmento di mercato. Secondo alcune indiscrezioni di un insider, l’azienda sarebbe al lavoro su una Xbox portatile che lanci i giochi in maniera nativa, senza dover dunque fare affidamento sul cloud gaming.

Mentre i rumor circolano attorno a questo nuovo progetto, possiamo notare come il successo di Nintendo Switch, con le sue oltre 100 milioni di unità vendute, abbia aperto le porte ad un’ampia gamma di console portatili per il gaming. Basti pensare al recente successo del Steam Deck di Valve o di altri dispositivi portatili come Lenovo Legion Go o ASUS ROG Ally, che hanno aumentato sempre più la domanda da parte dei consumatori per questo tipo di dispositivi.

In un panorama del genere, quindi, non è impensabile che Microsoft stia pianificando come fare la sua mossa anche in questo senso. Phil Spencer, CEO dell’azienda, ha già lasciato intendere che gli sviluppatori sono al lavoro su diverse novità che, a sua detta, saranno “progetti unici e potenti”.

In futuro potrebbe arrivare sul mercato una Xbox portatile

L’indiscrezione, lanciata da un insider durante un podcast, vede Microsoft al lavoro su diversi prototipi di Xbox portatile. Sebbene la presenza di prototipi all’interno dell’azienda non implichi necessariamente che tale console vedrà la luce in futuro, è innegabile che il colosso di Redmond sia intenzionato a studiare un modo per cavalcare l’onda del successo dei dispositivi portatili per il gaming.

Se il progetto venisse portato a termine, si tratterebbe di una console che offrirà un’esperienza di gioco nativa, senza le limitazioni dello streaming. Questo significa che i giocatori potranno giocare ai loro titoli preferiti senza dover dipendere da una connessione internet stabile, potendo giocare ovunque e in qualsiasi momento.

Non è ancora chiaro quando e se vedremo questo dispositivo portatile sul mercato, ma il presidente di Microsoft Xbox Sarah Bond ha lasciato intendere che ci saranno importanti annunci hardware durante le festività natalizie. Lo scorso settembre, inoltre, The Verge ha dichiarato che secondo alcune loro fonti Microsoft ha sviluppato una versione più leggera dell’interfaccia di Xbox, in grado di girare su console portatili, dispositivi per il cloud gaming e TV.

Lo scopo di Microsoft è quello di portare l’esperienza Xbox oltre le tradizionali home console, arrivando a superare il tradizionale concetto di generazione hardware. Resta da vedere se un dispositivo del genere verrà accolto con entusiasmo dai giocatori, in particolare quelli PC, ma considerato il successo di Nintendo Switch e di altri dispositivi simili è probabile che possa conquistarsi un posto di rilievo nel mercato e offrire un’alternativa interessante.