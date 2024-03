Polar ha intenzione di lanciare a breve un nuovo aggiornamento firmware che introduce alcune funzionalità del nuovo modello Polar Grit X2 Pro su Polar Vantage V3. Le nuove funzionalità, in particolare, sono pensate principalmente per atleti.

Quali sono le nuove funzioni di cui disporrà gratuitamente Polar Vantage V3

Polar ha da poco lanciato sul mercato un nuovo modello di smartwatch multisport, ovvero Polar Grit X2 Pro. Tra le funzioni innovative che lo caratterizzano, si possono menzionare le numerose mappe preinstallate che includono principalmente edifici, strade e curve di livello; la misurazione della qualità del sonno; diversi sensori di accelerazione degli utenti, oltre a bussola e barometro. Polar dispone già di una serie di smartwatch simili che, secondo informazioni confermate, saranno dotati di alcune nuove funzioni del Polar Grit X2 Pro.

L’azienda ha lasciato trapelare informazioni importanti sotto una risposta a un commento di un utente sotto il trailer del video di lancio del Polar Grit X2 Pro su YouTube. L’utente, che chiedeva informazioni in merito a un aggiornamento del firmware per Polar Vantage V3, ha ricevuto dopo poco tempo una risposta interessante dalla casa produttrice.

Polar Vantage V3 disporrà di un aggiornamento del firmware al momento del giorno di inizio della consegna del Polar Grit X2 Pro, che, stando alle informazioni attuali, cade il 3 aprile. L’aggiornamento includerà diverse nuovi funzioni, come la velocità 3D, che tiene conto non soltanto della velocità verticale, ma anche della salita effettuare per completare il calcolo della velocità tridimensionale. Le salite e le discese, inoltre, possono essere misurate in tempo reale e la velocità media di salita viene misurata in un arco temporale di ben 30 secondi. In aggiunta, Polar Vantage V3 godrà di un miglioramento della navigazione, ossia la navigazione breadcrumb, che consente agli utenti di monitorare con più precisione la loro posizione attuale.