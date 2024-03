In occasione della GTC 2024 che si sta tenendo in queste ore in California, AMD ha annunciato quasi a sorpresa FSR 3.1, ovvero la nuova versione della propria tecnologia di upscaling FidelityFX Super Resolution che mira a migliorare l’esperienza utente in fatto di prestazioni e qualità nei giochi. Stando alla nota ufficiale pubblicata sul blog AMD, FSR 3.1 migliorerà sensibilmente le prestazioni e la qualità di FSR 3.0, risultando tra l’altro più flessibile e allo stesso tempo più in linea con la proposta del competitor NVIDIA, ovvero il DLSS 3.5.

Stoppiamo qualsiasi entusiasmo perché FSR 3.1 arriverà solo “entro la fine dell’anno”, al contempo però l’azienda di Sunnyvale annuncia che la tecnologia FSR 3.0 sarà presto disponibile su molti giochi, anche in uscita, portando i titoli compatibili a ben 40. Ma vediamo nel dettaglio le peculiarità di FSR 3.1 e tutti i dati condivisi da AMD per l’occasione.

AMD FSR 3.1 offre più flessibilità e una migliore qualità dell’immagine

Per chi non fosse molto ferrato in materia, facciamo un piccolo recap sulla tecnologia AMD FSR, o FidelityFX Super Resolution, una funzionalità di upscaling che al pari del DLSS NVIDIA mira a un incremento delle performance senza rinunciare alla qualità, evitando quindi il più possibile gli artefatti. Dopo il debutto della prima versione di FSR 1.0, il salto di qualità è avvenuto con FSR 2.0/2.x, ovvero la seconda generazione di upscaling intelligente che però puntava più che altro a garantire una certa qualità dell’immagine nella fase di upscaling, per intenderci senza incrementare gli FPS con un generatore di frame gestito dal machine learning (presente ricordiamo in DLSS 3.0/3.5).

AMD FSR 3.0, annunciato la scorsa estate, andava a colmare questa lacuna grazie a un generatore di frame, con buoni risultati in termini di prestazioni e qualità, leggermente inferiore però a quanto si può apprezzare con DLSS 3.5. Come discusso in più occasioni, AMD FSR 3.0 gira intorno alla funzionalità di interpolazione di frame AMD Fluid Motion Frames, molto valida, ma obbligatoriamente da utilizzare in contemporanea con FSR, mentre sui giochi con DLSS 3.0/3.5 è possibile per esempio disabilitare solo il Frame Generator.

Con AMD FSR 3.1 invece, i benefici apportati in termini di qualità e stabilità della nuova metodologia di upscaling saranno indipendenti da Fuid Motion Frames, con la possibilità di disabilitare quest’ultimo nei giochi che saranno compatibili, lasciando invece attivo FSR 3.0/3.1. AMD Fluid Motion Frames, o AFMF, risulta in effetti più propenso agli artefatti rispetto a DLSS o FSR, quindi la possibilità di disattivarlo in alcuni particolari scenari rende FSR 3.1 più flessibile, permettendo ad esempio di abbinare l’FSR 3.x a schede grafiche di vecchia generazione come le GeForce RTX 2000 o RTX 3000, incompatibili con l’ultima iterazione del DLSS NVIDIA.

A questo proposito riportiamo le dichiarazioni di Alexander Blake-Davies, autore del post sul blog ufficiale AMD:

Quando si utilizza FSR 3 Frame Generation con qualsiasi modalità di qualità di upscaling OPPURE con la nuova modalità ‘Native AA’, si consiglia vivamente operare sempre a un minimo di ~ 60 FPS prima di applicare Frame Generation per un’esperienza di gioco ottimale di alta qualità e per mitigare qualsiasi latenza introdotta dalla tecnologia.

Oltre a questi ottimi consigli e alla novità riguardo il “disaccoppiamento” tra FSR e AFMF, l’obiettivo di AMD è comunque quello di migliorare la qualità rispetto alla versione precedente. In questo contesto il produttore evidenzia due ulteriori migliorie: uno in ottica “stabilità temporale” per ridurre l’effetto di sfarfallio e luccichio che spesso produce l’FSR, e uno per la riduzione del ghosting, evidente soprattutto nelle scene con oggetti in rapido movimento. Il lavoro di AMD non finisce qui, purtroppo per l’azienda aggiungiamo, soprattutto se si parla di diffusione della tecnologia FSR rispetto alla concorrenza. FSR 2.0/2.x ha avuto una diffusione importante, supportato su oltre 180 giochi (dati AMD), mentre FSR 3.0 secondo i dati dell’azienda arriverà presto a 40 ma a diversi mesi dal lancio. Qui entrano in gioco gli sviluppatori (senza andare a cercare altre cause) e la necessità di implementare FSR 3.0 sui singoli titoli, un lavoro che non sembra si stia rivelando così semplice.

Dal canto suo, AMD sembra voler risolvere questa “problematica” introducendo un’API FSR stabile per gli sviluppatori, facilitandone così il lavoro di debug e permettendo allo stesso tempo di migliorare la compatibilità nei giochi (vecchi e nuovi) anche con le prossime versione di FSR. Oltre a sottolineare che la tecnologia FSR 3.1 sarà disponibile entro fine 2024, AMD non ha fornito ulteriori dettagli di tipo tecnico, requisiti hardware in primis; pensiamo che FSR 3.1 sarà compatibile con le schede grafiche più recenti AMD, ma al pari di FSR 3.0 retrocompatibile con le stesse schede Radeon di precedente generazione oltre che con le “vecchie” GeForce RTX serie 20 e serie 30.

Potrebbe interessarti anche Migliori CPU AMD: la nostra selezione di Marzo 2024 e Recensione Sapphire Pulse Radeon RX 7600 XT OC: ottima per il gaming a 1080P