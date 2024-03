Fino al 25 marzo, su Amazon, va in onda la Festa delle Offerte di Primavera e tra i tantissimi prodotti in promozione in queste ore non potevano mancare quelli dedicati alla pulizia della casa, operazione che ormai associamo a questa stagione. Tra i brand più affermati troviamo senza ombra di dubbio anche Tineco, specializzato in prodotti per la pulizia dei pavimenti e di tutta la casa in generale.

Sono quattro i prodotti scelti dal produttore, con sconti che sfiorano il 40%, diventando decisamente interessanti. Troverete lavapavimenti diverse a seconda del budget a vostra disposizione, ma anche un prodotto cordless a vapore per la massima igiene e un aspirapolvere cordless con un limitato bisogno di manutenzione.

Tineco FLOOR ONE S5

Tineco FLOOR ONE S5 (qui trovate la nostra recensione completa) è probabilmente la scelta migliore per chi cerca una lavapavimenti economica ma completa allo stesso tempo. Aspira sporco secco e liquidi, lava il pavimento e grazie alla spazzola motorizzata che esercita una trazione, è semplicissima da utilizzare. La tecnologia iLoop, vero e proprio marchio di fabbrica, consente di regolare la potenza in base allo sporco rilevato sul pavimento, al fine di ottimizzare i consumi.

Se siete interessati al prodotto vi rimandiamo al nostro articolo speciale, così da saperne di più sulle caratteristiche e sulla promozione in atto su Amazon.

Tineco PURE ONE STATION

Se oltre al pavimento le pulizie di primavera coinvolgono anche divani, materassi e più in generale tutta la casa, Tineco PURE ONE STATION è la soluzione ideale. Dotato di LED frontali per vedere meglio lo sporco, iLoop per regolare la potenza in base allo sporco, nuova batteria con celle a sacchetto, un sacco di accessori per pulire ogni superficie, fa dell’autonomia il suo punto di forza.

È infatti dotato di una stazione integrata che oltre a caricare la batteria e a tenere in ordine gli accessori, pulisce la spazzola principale, i condotti interni e convoglia lo sporco in un grande contenitore da 3 litri,. che l’utente potrà vuotare ogni 2-3 mesi. Per maggiori dettagli potete leggervi la nostra recensione completa, mentre nell’articolo dedicato trovate il prezzo e maggiori informazioni sulla promozione valida su Amazon.

Tineco FLOOR ONE S7 Steam

Avete bambini in casa o animali, a pelo corto o lungo? L’igiene dei pavimenti è indubbiamente una priorità e un dispositivo come Tineco FLOOR ONE S7 Steam è la risposta ideale. Il nuovo prodotto è privo di filo (che invece aveva il modello precedente) e permette di raggiungere i 40 minuti di autonomia, producendo vapore fino a 140 gradi. La tecnologia iLoop ottimizza i consumi e la spazzola motorizzata effettua una funzione di trazione che rende agevole la pulizia in qualsiasi situazione.

Per conoscere il prezzo promozionale e tutti i dettagli dell’offerta vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro

Se il lavaggio del pavimento, insieme all’aspirazione di liquidi, è la vostra priorità e il vostro budget è importante, dovete senza dubbio rivolgerci a Tineco FLOOR ONE S7 Pro, l’attuale modello di punta del brand. Offre un ampio schermo OLED con istruzioni vocali e visuali che mostrano nel dettaglio le procedure da seguire, l’autonomia residua e il livello di potenza applicato. Quest’ultima è legata allo sporco presente sul pavimento, sfruttando la presenza della tecnologia iLoop che contribuisce a ridurre decisamente i consumi.

Se volete saperne di più su Tineco FLOOR ONE S7 Pro potete leggere la nostra recensione completa, mentre per scoprire prezzi e dettagli sull’offerta valida fino al 25 marzo nella promozione Amazon, vi rimandiamo al nostro articolo specifico.

Informazione Pubblicitaria