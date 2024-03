L’igiene dei nostri pavimenti è molto importante, soprattutto se in casa abbiamo bambini o animali, e una normale lavapavimenti, che nel migliore dei casi utilizza acqua attorno ai 50 gradi e qualche detergente/disinfettante. Ecco perché la soluzione ideale è un dispositivo che utilizzi vapore, la soluzione più sicura ed ecologica per disinfettare qualsiasi superficie.

Tineco FLOOR ONE S7 Steam è quindi la risposta perfetta per chi cerca un dispositivo in grado di raccogliere lo sporco, lavare il pavimento rimuovendo le macchie e lasciando dietro di sé solo pulito. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, in atto su Amazon, potete portarvelo a casa con un prezzo scontato del 20% rispetto al listino, un’occasione davvero molto appetibile.

Igiene al massimo

La nuova soluzione Tineco elimina il filo presente nel modello precedente, liberando l’utente dalla “schiavitù” del cavo di alimentazione che toglie indubbiamente libertà di movimento. Tutto questo si traduce in 40 minuti di autonomia nella modalità automatica con aspirazione, mentre in modalità vapore con la potenza al massimo l’autonomia si attesta sui 20 minuti, un risultato comunque più che soddisfacente.

Ritroviamo la tecnologia iLoop, marchio di fabbrica della compagnia, che consente di regolare la potenza di aspirazione e la velocità di rotazione della spazzola motorizzata in base al livello di sporco che viene rilevato sul pavimento. Questo va a incidere in maniera molto positiva sull’autonomia, senza che sia necessario ricorrere a ricariche intermedie durante la pulizia.

La caldaia Tineco è in grado di riscaldare il vapore fino a 140 gradi, aiutando così a sciogliere e rimuovere anche le macchie più difficili, come cioccolato, ketchup o burro, lasciandosi alle spalle solo pulito e igiene, con un tasso di sterilizzazione del 99,99%. Tineco FLOOR ONE S7 Steam può contare su un sistema anticalcare, che evita la formazione di calcare all’interno del dispositivo, in particolare nella caldaia, in seguito alle alte temperature.

La spazzola motorizzata dispone di LED frontali che illuminano il pavimento e aiutano a rimuovere lo sporco più difficile, quello che si nasconde negli angoli e nelle zone meno illuminate della casa. L’aspirazione susseguente al lavaggio a vapore consente di raccoglier la maggior parte dell’acqua residua, così da ridurre drasticamente i tempi di asciugatura del pavimento.

Al termine delle operazioni di pulizia l’utente non dovrà far altro che assicurarsi che il serbatoio dell’acqua pulita sia pieno (vuotando al contempo quello per l’acqua sporca così da non avere problemi), riporre l’aspirapolvere sulla sua base di ricarica e premere un pulsante. Si avvierà la procedura automatica che laverà la spazzola e i tubi interni, procedendo anche alla sterilizzazione e all’asciugatura tramite la centrifuga, evitando così la formazione di muffe e cattivi odori.

Fino al 25 marzo, quando terminerà la Festa delle Offerte di Primavera Amazon, potrete acquistare Tineco FLOOR ONE S7 Steam a 559 euro invece di 699 euro.

Informazione Pubblicitaria