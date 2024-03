L’arrivo della primavera coincide, per molti, con il riassetto degli armadi e con quelle che, non a caso, vengono definite “grandi pulizie di primavera”. Quale alleato migliore di un aspirapolvere/lavapavimenti per fare meno fatica e ottenere allo stesso tempo il massimo dell’igiene? Se poi ci aggiungiamo la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con sconti importanti, il cerchio si chiude e tutto assume un senso diverso.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro (qui trovate la nostra recensione completa) è indubbiamente un valido alleato per la pulizia della casa, in particolare per quella dei pavimenti. E fino al 25 marzo potete acquistarlo a un prezzo particolarmente interessante su Amazon.

Efficace e insostituibile

La semplicità d’uso è alla base di tutti i prodotti Tineco e questo FLOOR ONE S7 PRO non fa eccezione. Il nuovo sistema SmoothPower offre la propulsione autonoma in entrambe le direzioni, avanti e indietro, e riduce significativamente lo sforzo per la pulizia, garantendo allo stesso tempo una manovrabilità elevata.

Migliora ancora la qualità della pulizia, visto che ora la spazzola motorizzata raggiunge i bordi lasciano meno di un centimetro di spazio non pulito vicino al battiscopa o ai mobili. La velocità di rotazione, che può raggiungere i 450 giri al minuto, è controllata dal sistema iLoop che rileva la quantità di sporco sul pavimento e regola anche la potenza di aspirazione. In questo modo i consumi sono ridotti ai minimi termini e con una singola carica è possibile raggiungere agevolmente i 40 minuti di utilizzo.

Sulla parte superiore della lavapavimenti è presente uno schermo LED a colori da 3,6 pollici sul quale sono riportate tutte le informazioni utili, come la carica residua, gli indicatori di eventuali inceppamenti e l’anello colorato che indica il livello di sporco rilevato. È inoltre presente un assistente vocale che guida l’utente durante il processo di pulizia, così da essere sicuri di tutto quanto sta accadendo.

Tineco FLOOR ONE S7 PRO è in grado di aspirare sporco secco e polvere ma anche liquidi, lavando e igienizzando allo stesso tempo il pavimento, grazie alla presenza di due serbatoi separati per acqua pulita (nel quale aggiungere anche un detergente) e acqua sporca. All’utente il compito di riempire il contenitore dell’acqua pulita e vuotare quello dell’acqua sporca.

Al termine della pulizia è sufficiente riporre l’aspirapolvere sulla base di ricarica e premere il pulsante dedicato posizionato sull’impugnatura, così da avviare la procedura di pulizia automatica. In pochi minuti verrà lavato il rullo con acqua pulita, che verrà poi aspirata con forza per pulire anche i condotti interni. Il rullo viene infine asciugato con il metodo della centrifuga per evitare la proliferazione di batteri e la formazione di cattivi odori.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon potete acquistare Tineco FLOOR ONE S7 Pro a 649 euro invece di 749 euro.

Informazione Pubblicitaria