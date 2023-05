Recensione Tineco FLOOR ONE S7 Pro – Tineco rinforza la propria posizione nel mercato delle lavapavimenti cordless con un nuovo modelli Tineco FLOOR ONE S7 Pro, che parte dagli ottimi risultati raggiunti dai modelli precedenti e aggiunge nuove funzionalità, migliorando sotto ogni punto di vista per diventare un nuovo riferimento per il mercato.

Ho provato il nuovo dispositivo per qualche settimana, e dopo aver lavato i pavimenti di casa parecchie volte, sono pronto per raccontarvi come è andata, quali sono i miglioramenti e perché è un dispositivo che mi sento di consigliarvi a occhi chiusi, al netto delle limitazioni imposte dal suo fattore di forma.

Maneggevolezza senza precedenti

La prima novità, che mi ha impressionato positivamente, si chiama SmoothPower ed è il nuovo sistema di trazione che rende incredibilmente leggera la lavapavimenti. Anche i modelli precedenti avevano un sistema simile ma non così efficace, tanto che sembra di avere una leggerissima scopa tra le mani.

La trazione è così performante che durante i miei test ho dovuto semplicemente occuparmi di tenere l’impugnatura e regolare la direzione, lasciandomi portare dal FLOOR ONE S7 Pro. Il nuovo sistema utilizza anche le ruote presenti nella parte posteriore della spazzola, senza limitarsi a usare la spazzola principale come propulsore, con un evidentissimo vantaggio in termini di praticità.

Anche lo snodo che unisce il corpo principale alla spazzola risulta migliorato e molto più fluido dei modelli che ho provato negli anni scorsi, con una sensazione di leggerezza mai provata prima. I cambi di direzione, le inversioni, i vari movimenti per ripassare sullo sporco o per raggiungere angoli e zone sotto i mobili, risultano davvero fluidi e naturali, senza affaticare minimamente durante l’utilizzo.

A questo poi si aggiunge un sistema di pulizia costante della spazzola, che quindi lava in maniera efficace massimizzando l’igiene, mentre acqua sporca e polvere vengono raccolte immediatamente. Con questo modello insomma non dovrete passare l’aspirapolvere prima di lavare il pavimento, come accade se usate un mocio tradizionale, ma potete fare tutto in una sola passata, con la certezza di trovare un pavimento decisamente pulito.

Molto buona anche l’autonomia, grazie alle ottimizzazioni della tecnologia iLoop che permette di minimizzare i consumi senza compromettere le prestazioni. Tineco dichiara 40 minuti con una singola carica ma in più di una occasione ho fatto leggermente meglio, soprattutto con il pavimento non particolarmente sporco.



Il nuovo sistema di controllo tramite pulsanti sull’impugnatura, di cui vi parlerò nell’apposito paragrafo, rendono ancora più comoda la pulizia e la possibilità di avere i messaggi vocali evita di dover guardare in continuazione lo schermo, lasciando all’utente la massima libertà di cercare lo sporco e pulire in maniera metodica.

Pulizia quasi perfetta

I primi modelli avevano un evidente difetto, rappresentato dall’impossibilità di pulire a filo con i muri, a causa dello spazio occupato dal supporto della spazzola. I modelli successivi hanno migliorato la situazione ma con FLOOR ONE S7 siamo davvero arrivati a sfiorare la perfezione. Ora la spazzola lascia poco più di un millimetro per parte, uno spazio davvero esiguo che rappresenta un piccolo limite solo negli angoli.

Lungo i battiscopa infatti basta avvicinarsi con la parte frontale per raggiungere il bordo e pulire alla perfezione ogni punto della casa. Restano sempre le limitazioni relative ai mobili bassi, anche se la maneggevolezza è cresciuta ed è possibile raggiungere punti che con i modelli precedenti non potevano essere puliti. Ovviamente in ambienti piccoli, o in quegli spazi dove la spazzola fisicamente non passa, è necessario ricorrere a un mocio, ma sono situazioni sempre meno frequenti.

Ineccepibile, come sempre, la pulizia dei pavimenti, con le macchie più ostinate che spariscono con un paio di passate. Personalmente ho sempre utilizzato acqua calda con il detergente fornito nella confezione di vendita e non ho avuto problemi di sorta visto che non serve insistere particolarmente.

Ancora una volta la tecnologia iLoop, che negli anni è migliorata costantemente, riesce ad applicare la giusta combinazione di aspirazione, rotazione e forza per azzerare la fatica e lasciare alle spalle solo pulito. E la nuova barra a LED, mutuata dagli aspirapolvere della linea PURE ONE, permettono di scovare anche le macchie più piccole o la polvere che a occhio nudo è invisibile.

Tineco a pensato anche alla manutenzione e alla pulizia del dispositivo, rendendo più semplice la rimozione della spazzola (nella confezione di vendita ce n’è anche una di riserva, e la procedura di pulizia automatica, uno dei cavalli di battaglia dell’intera serie FLOOR ONE, è ancora più efficace.

Basta posizionare la lavapavimenti sulla base di ricarica e seguire le istruzioni mostrate sul display, che consigliano di riempire il serbatoio dell’acqua pulita, svuotare quello dei rifiuti e premere il pulsante sull’impugnatura. Ogni fase della pulizia viene illustrata sullo schermo così da rendere consapevole l’utente di quello che sta accadendo. La spazzola viene risciacquata abbondantemente e asciugata con una forte rotazione, anche i condotti interni vengono puliti e l’utente deve solamente risciacquare il contenitore dello sporco, senza altre perdite di tempo.

Se avete pulito un pavimento particolarmente sporco è inoltre possibile scegliere una modalità approfondita che impiega 6 minuti per terminare (quella standard ne impiega solo due) ma che rimuove qualsiasi traccia di sporco presente sul rullo. Anche in questo caso è consigliabile utilizzare un po’ di detergente nell’acqua calda, così da avere una igiene profonda e un pulito più sicuro.

Un assistente perfetto

Un’altra grande novità di Tineco FLOOR ONE S7 Pro è la procedura guidata che porta l’utente a comprendere il funzionamento del dispositivo e del nuovo sistema di controllo posizionato sull’impugnatura. Con una serie di messaggi sullo schermo LCD da 3.6 pollici, e con i messaggi vocali, in pochi minuti si impara a usare in maniera corretta la lavapavimenti.



Ho apprezzato la possibilità di disattivare i comandi vocali, cosa impossibile nei modelli precedenti (inclusi gli aspirapolvere cordless). In questo modo posso pulire anche se qualcuno sta dormendo, senza che debba essere svegliato da una voce estranea. È possibile scegliere la lingua del menu e dell’assistente vocale, sia durante la procedura iniziale sia successivamente, in maniera semplice ed efficace.

Anche le varie modalità di pulizia so controllano col piccolo pad direzionale, confermando la selezione col tasto centrale, con un sistema che richiede solo pochi minuti di adattamento per essere padroneggiato alla perfezione. Anche se ho sempre preferito la modalità automatica per avere una maggiore autonomia, mi è capitato di voler insistere nella pulizia di alcune aree della casa e impostare la potenza massima: sono bastati un paio di tocchi per aumentare la potenza e altrettanti per tornare alla modalità automatica.

Per aumentare ulteriormente l’igiene è possibile selezionare la modalità Ultra che elettrolizza l’acqua per una pulizia più profonda, con una procedura che richiede pochi secondi per essere portata a termine. Come sempre la potenza di aspirazione è elevata e sul pavimento resta solo un leggero velo di umidità che si asciuga in pochi minuti, senza che rimangano aloni fastidiosi (a patto di non esagerare con il detergente). Ottima anche la profumazione del detergente che dà una sensazione di pulito ancora superiore e che dovrebbe bastare per almeno un mese, in caso di utilizzo quotidiano. È comunque possibile acquistare i ricambi sul sito ufficiale o su Amazon.

In conclusione

Tineco è uno di quei pochi brand che riescono ancora a stupirmi, realizzando prodotti migliori rispetto ai precedenti pur senza stravolgerli. Questa FLOOR ONE S7 Pro è senza dubbio la miglior lavapavimenti, senza se e senza ma, almeno tra quelle che ho potuto provare personalmente. Maneggevolezza alle stelle, ottima pulizia, prestazioni ancora migliorate e una serie di chicche che la rendono davvero unica nel suo genere.

Impossibile al momento fare meglio, anche se sono pronto a scommettere che con il prossimo modello Tineco saprà tirare fuori dal cilindro qualche altro coniglio per realizzare un prodotto innovativo. Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S7 Pro su Amazon al costo di 799 euro, un prezzo impegnativo ma decisamente adeguato al livello del prodotto.