Il dominio di Spotify nel settore dello streaming musicale non è un buon motivo per adagiarsi, ecco che allora la popolare piattaforma ha finalmente deciso di prestare orecchio ad una funzione lungamente richiesta dagli utilizzatori della sua app per desktop: è ufficiale il nuovo Spotify Desktop Miniplayer. Il roll out della novità è già partito, tuttavia la disponibilità non riguarda tutti.

Scopriamo il nuovo Spotify Desktop Miniplayer

Spotify è un servizio estremamente popolare non solo nella sua versione mobile: tanti utenti vi accedono da web e da app desktop ed erano questi ultimi che chiedevano da anni l’introduzione di un miniplayer che desse un rapido accesso ai comandi della riproduzione, così da essere liberi di concentrarsi su altre attività.

Ebbene, le richieste degli utenti sono finalmente state ascoltate: qualche ora fa è stato annunciato il nuovo Spotify Desktop Miniplayer — questo il suo nome ufficiale —, che si presenta sotto forma di finestra mobile e ridimensionabile, tramite la quale l’utente può controllare l’audio, ma anche cambiare traccia, scegliere la playlist da riprodurre e gestire il volume.

Accedere al nuovo miniplayer di Spotify per desktop è semplicissimo: è sufficiente cliccare sull’icona del quadrato posta in basso a destra, come mostrato nella seguente immagine; così facendo, l’app completa sparisce in favore della nuova modalità di utilizzo. Come detto, il miniplayer può essere a sua volta ridimensionato: nell’immagine qui sotto vedete il formato quadrato, adatto alla riproduzione dei video musicali — arrivati da poco anche in Italia —, ma anche la più piccola barra comprensiva dei soli controlli essenziali.

Disponibilità

L’introduzione dello Spotify Desktop Miniplayer colma finalmente un’importante lacuna del servizio di streaming musicale, eliminando al contempo la necessità per gli utenti di scaricare delle app di terze parti solo per ottenere lo stesso risultato finale; del resto, la novità serve anche a mettersi in pari con la concorrenza: Apple Music offre già da tempo un MiniPlayer analogo sia per macOS che per Windows.

A questo punto, è fondamentale puntualizzare che, sebbene il roll out dello Spotify Desktop Miniplayer sia già partito, la nuova funzione è riservata ai soli utenti titolari di un abbonamento Premium; insomma, almeno per adesso il miniplayer non è previsto per i titolari di account con piano gratuito e non è dato sapere se la situazione cambierà in futuro.

