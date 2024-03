Arrivano su Spotify i video musicali, per ora alcuni e in versione beta. Il colosso dello streaming ha annunciato la novità oggi, 13 marzo, specificando che si tratta di un extra riservato agli abbonati Premium di 11 paesi: Italia, Regno Unito, Germania, Olanda, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya.

Alla stregua di YouTube Music, servizio storicamente basato sui video musicali, anche Spotify amplia così la propria offerta con una novità ancora in via di sviluppo che ha tutte le carte in regola per convincere e attrarre nuovi utenti (paganti).

Video musicali su Spotify: quali sono e come guardarli

Spotify ha dunque annunciato la disponibilità di una versione beta dell’opzione per vedere i video musicali, comprensiva per ora di un ristretto catalogo di videoclip fra cui le hit di artisti internazionali come Ed Sheeran, Djoa Cat e Ice Spice.

Disponibili sulle app per iOS, Android, Desktop e TV, per vedere i video di Spotify, essendo abbonati a un piano Premium, è necessario selezionare l’opzione “Passa al video“, visibile sotto forma di pulsante nei brani che hanno un video musicale correlato. Fatto questo, i filmati vengono riprodotti direttamente nella sezione “In riproduzione ora”. Per tornare al solo ascolto della canzone bisogna viceversa toccare il pulsante “Passa all’audio”, come si evince da questo breve video.

“Per me e per molte altre persone i video musicali svolgono un ruolo chiave nel catturare l’attenzione: portandoti dall’essere un semplice ascoltatore a diventare un fan. Rappresentano una parte importante dell’arsenale di strumenti di tanti artisti, ed è naturale per loro trovarli nello stesso posto in cui più di mezzo miliardo di persone scelgono di ascoltare musica” ha commentato Charlie Hellman, il vicepresidente e responsabile del reparto Musica di Spotify, azienda che, per ora, non ha comunicato informazioni relative alla disponibilità generale di questa nuova funzione, di cui vi terremo tuttavia aggiornati.

Leggi anche: Apple messa subito alla prova da Spotify: richieste importanti novità legate al DMA e La nuova funzione di Spotify che “predice il futuro” con la musica