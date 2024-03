Schermo a colori da 7 pollici E Ink, oltre un mese di autonomia dichiarata, 25 formati fra libri, audio e immagini, sono i punti forti di PocketBook Era Color, un nuovo eBook reader di fascia media, l’ultimo nato dall’azienda ucraino-elvetica specializzata in lettori di eBook.

È stato presentato poche ore fa, ma sarà disponibile in Italia il mese prossimo. Intanto, scopriamo le principali peculiarità e specifiche tecniche di PocketBook Era Color.

Caratteristiche e funzioni di PocketBook Era Color

Partiamo dallo schermo di PocketBook Era Color, un pannello touch a colori da 7″ con tecnologia E Ink Kaleido 3, con risoluzione 1264 x 1680 pixel (per le immagini in bianco e nero) e 632 x 840 pixel (per quelle a colori, ne ha 4096). Sotto il cofano c’è un processore Quad Core da 1,8 GHz affiancato da 1 GB di RAM e da 32 GB di spazio di archiviazione (variabile a seconda delle configurazioni), a cui si aggiungono i servizi cloud PocketBook cloud e Dropbox.

PocketBook Era Color è dotato inoltre di un accelerometro, di un sensore di prossimità che rileva quando lo si ripone nella custodia o in una borsa, di un sensore che regola luminosità e temperatura del colore in base alle condizioni di illuminazione e di un altoparlante mono, nel caso in cui lo si volesse utilizzare anche come dispositivo di ascolto.

È infatti in grado di leggere diversi formati audio per audiolibri e altri contenuti di vario genere (MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, M4A, M4B), che si aggiungono ai JPEG, BMP, PNG, TIFF per le immagini e all’ampio ventaglio di formati eBook leggibili: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT. Da segnalare anche la presenza di 11 dizionari preinstallati, di oltre 42 combinazioni linguistiche scaricabili gratuitamente e della funzione text-to-speech, che permette di convertire i file di testo in tracce audio da ascoltare.

PocketBook Era Color pesa 235 grammi ed è largo 135 mm, alto 155 mm e spesso 7,8 mm, disponibile nella sola colorazione Stormy Sea. Si può gestire sia con le dita che con i pulsanti di controllo laterali, utili quando lo si impugna con una sola mano; si può usare anche senza problemi in spiaggia, a bordo piscina o nelle situazioni in cui può capitare che ci finisca sopra dell’acqua, o ci cada dentro, grazie alla certificazione IPX8 che garantisce resistenza alle immersioni fino a 2 metri di profondità per 60 minuti.

Per quanto riguarda invece la connettività, PocketBook Era Color supporta sia il Bluetooth (versione 5.4) che il Wi-Fi (a doppia banda 2,4 e 5 GHz), eBook reader dotato di una presa USB Tipo C con supporto OTG utile anche per trasmettere l’audio. La batteria di PocketBook Era Color, infine, ha una capacità di 2500 mAh, il necessario per garantire oltre un mese di autonomia, secondo quanto dichiarato dal produttore, che tuttavia non contestualizza.

Prezzo e disponibilità di PocketBook Era Color

Come anticipato, PocketBook Era è stato presentato per il mercato italiano ma non è ancora disponibile. Lo sarà da metà aprile 2024 e si potrà acquistare a 259 euro (prezzo di listino) sia su Amazon che presso altri rivenditori terzi, sia fisici che online.

