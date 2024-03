Oggi, mercoledì 20 marzo 2024, ha preso il via la nuova iniziativa promozionale di Amazon intitolata Festa delle Offerte di Primavera e tra le opportunità di risparmio più interessanti c’è da segnalare anche quella relativa ad Audible: il servizio di Amazon dedicato ad audiolibri e podcast può essere attivato ad un prezzo nettamente più basso rispetto a quello abituale. Non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito tutti i dettagli dell’offerta.

Audible costa pochissimo con l’Offerta di Primavera Amazon

Come si accennava in apertura, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata proprio oggi e gli sconti rimarranno attivi solo per pochi giorni, precisamente fino al prossimo 25 marzo. Naturalmente, vi abbiamo già proposto alcune selezioni di offerte su prodotti di tante e varie categorie, ma in questa sede vogliamo soffermarci su un servizio che fa capo proprio ad Amazon.

Audible, come sicuramente sapete già, è il servizio del colosso dello shopping online nato per l’ascolto di audiolibri e da qualche anno a questa parte allargato a comprendere anche altre esperienze di ascolto come i podcast. Tra le funzionalità che l’abbonamento ad Audible mette a disposizione, possiamo ricordare: l’ascolto offline su smartphone, tablet e computer, ma anche sui dispositivi Amazon Echo; la fruizione di contenuti senza interruzioni pubblicitarie, la possibilità di una prova gratuita e senza impegno per un periodo di 30 giorni; la disponibilità, tra gli altri, di titoli esclusivi.

Entrando nel merito dell’offerta di primavera, è bene ricordare che Audible è attivabile in forma di abbonamento al costo mensile di 9,99 euro, tuttavia in questo momento viene proposto in sconto a soli 2,95 euro al mese per 4 mesi; al termine del periodo promozionale, viene applicato il costo standard, tuttavia l’utente è libero di cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Prima di correre ad attivare l’abbonamento, è fondamentale sottolineare che la promozione è valida dal 20.03.2024 fino al 01.05.2024 alle ore 23:59, ma non è disponibile per tutti: possono attivarla unicamente “i clienti selezionati in modo casuale che non si sono mai iscritti ad Audible.it o ai vecchi clienti selezionati in modo casuale che non hanno beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni negli ultimi 6 mesi”. Per maggiori dettagli su termini e condizioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata, mentre qui sotto vi lasciamo il link alla promozione, così da scoprire subito se potrete sfruttarla:

Offerta di Primavera: Audible a 2,95 euro al mese per 4 mesi

