A poche ore dal via della Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon, oltre ai due mesi gratis di Kindle Unlimited e allo sconto extra del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano, c’è uno sconto piuttosto interessante sulle AirPods di terza generazione.

Le cuffie di Apple sono in vendita al prezzo più basso di sempre proposto da Amazon nella versione con custodia di ricarica Lightning, un’ottima occasione che permette di risparmiare un bel po’. In questo articolo trovi tutti i dettagli in merito per approfittarne.

Apple AirPods di terza generazione al minimo su Amazon

Le Apple AirPods di terza generazione sono le protagoniste di un’offerta molto interessante, cuffiette lanciate a fine 2021 di fascia medio-alta, non ai livelli delle Pro. Pur non avendo un sistema di cancellazione attiva del rumore o il chip H1 invece del più avanzato H2, per alcuni possono essere preferibili per via del fatto che non sono delle cuffie in-ear, non hanno gommini che permettono sì, di udire meglio le basse frequenze, ma isolano in ogni caso.

La versione scontata non è quella con la custodia di ricarica MagSafe, ma la Lightning, versione acquistabile su Amazon in offerta al prezzo di 159 euro invece di 199, il minimo storico per lo store. A seguire il link per acquistarle, prima che le scorte esauriscano o che il prezzo torni a cifre più consuete.

Acquista subito le Apple AirPods di terza generazione su Amazon a 159 euro

