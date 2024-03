Dopo il problema con i monitor esterni, spunta un altro bug di macOS Sonoma 14.4. L’ ultimo aggiornamento, rilasciato da Apple a inizio marzo, può infatti causare la chiusura imprevista di alcuni processi Java.

La segnalazione arriva direttamente da Oracle, e nello specifico dal Senior Director of Product Management Aurelio Garcia-Ribeyro, che con un post sul blog ufficiale ha consigliato agli utenti che fanno uso di Java di evitare, se ancora possibile, l’aggiornamento a macOS 14.4, almeno fino a che il conflitto non sarà risolto:

“macOS 14.4 presenta un problema che può provocare la chiusura imprevista dei processi Java, e che interessa tutte le versioni di Java a partire da Java 8 fino alle build di accesso anticipato di JDK 22. Attualmente non c’è una soluzione disponibile, e dal momento che non esiste una procedura semplice per annullare un aggiornamento di macOS, gli utenti potrebbero non essere nelle condizioni di tornare ad una configurazione stabile nel caso non abbiano la possibilità di ripristinare un backup completo dei loro sistemi realizzato precedentemente rispetto all’aggiornamento.”

Oracle ha ovviamente provveduto ad informare della questione Apple, che non si è ancora espressa nel merito. Attualmente, quindi, non esiste una procedura per rimediare al problema: è consentito solo prevenire, evitando laddove possibile di effettuare l’update di macOS, ma non combattere.