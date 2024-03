La scorsa settimana il team di sviluppatori di Apple ha rilasciato macOS 14.4 Sonoma, versione che introduce alcune nuove funzioni e la risoluzione di vari problemi riscontrati dagli utenti.

Pare, tuttavia, che tale release del sistema operativo del colosso di Cupertino abbia portato con sé anche un fastidioso nuovo problema per alcuni utenti: ci riferiamo all’interruzione del supporto dell’hub USB per alcuni monitor esterni.

macOS 14.4 ha un nuovo bug per i monitor esterni

In Rete stanno andando via via aumentando le segnalazioni di utenti che, dopo aver proceduto all’installazione dell’aggiornamento a macOS 14.4 Sonoma, hanno riscontrato problemi con i loro monitor esterni.

In particolare, tale update pare che interrompa la funzionalità dell’hub USB di alcuni display, impedendo il corretto funzionamento di periferiche come mouse e tastiere collegate al monitor esterno.

Il tenore delle varie lamentele (ne trovate alcune ad esempio su Reddit e sul forum di Apple) è il medesimo: in sostanza, a dire di chi ha riscontrato il bug in questione, dopo l’aggiornamento la tastiera e il mouse non vengono più rilevati mentre prima dell’update funzionavano perfettamente.

Il team del colosso di Cupertino deve ancora riconoscere il problema o rilasciare un aggiornamento software per correggerlo ma, nell’attesa, gli utenti hanno trovato alcune soluzioni fai-da-te. Ecco cosa è possibile fare se si riscontra questo problema di macOS 14.4:

aprire l’app Preferenze di Sistema andare al menu Privacy e sicurezza cercare Consenti la connessione degli accessori e modificarlo in Chiedi ogni volta spegnere e scollegare il monitor riavviare il Mac accendere il monitor e collegarlo al proprio Mac

La speranza è che gli sviluppatori di Apple riescano ad individuare la causa del problema e a trovare un rimedio in tempi rapidi, così da poter presto implementare la soluzione con un nuovo aggiornamento.

